Balisa V16
"Espanya és un campió de la seguretat viària": la Unió Europea descarta que la balisa V16 vulneri cap dret
La Comissió de Peticions de l’Eurocambra manté obertes tres peticions sobre les V16 i demana a la Comissió una anàlisi per escrit
La Comissió Europea ha descartat que l’obligatorietat a Espanya de la balisa V16 connectada com a substitut del triangle d’emergència vulneri el dret comunitari i ha subratllat que la regulació d’aquests sistemes no està regulada a escala de la Unió Europea, de manera que correspon als Estats membres establir les seves pròpies normes en matèria de seguretat viària.
En resposta a tres iniciatives presentades a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu sobre la compatibilitat de les balises amb el dret europeu, un alt funcionari de la Comissió Europea ha sostingut que el Govern s’ha emparat en la prerrogativa que li concedeix el Conveni de Viena sobre el trànsit per definir dispositius que garanteixin la seguretat viària, segons recull l'agència Europa Press.
"En avaluar el compliment amb la llei europea, és que no hi ha cap llei europea que cobreixi aquests dispositius. No s’ha infringit la legislació europea. Les autoritats espanyoles han recorregut a la prerrogativa que els concedeix el Conveni de Viena i que els permet definir un dispositiu nou", ha afirmat la Comissió.
Durant el debat, el funcionari ha recordat que la seguretat viària és una competència compartida entre la UE i els Estats membres. En aquest sentit, ha assenyalat que les decisions sobre quines mesures s’adopten per millorar la seguretat a les carreteres corresponen principalment als països, mentre que la Comissió coordina aspectes d’àmbit europeu com el pas transfronterer, els permisos de conduir, les matrícules o l’educació viària.
"Pertoca als països membres" establir la normativa viària
També ha insistit que "pertoca als països membres" establir la normativa viària perquè no està regulada a escala comunitària i ha definit Espanya com "un campió de la seguretat viària" per haver-se situat per sota de la mitjana europea en el nombre de víctimes mortals.
El representant comunitari també ha destacat l’evolució de les dades de sinistralitat viària a Espanya i la comparació amb la mitjana europea, amb referències al nombre de víctimes mortals en els últims anys.
Per aquest motiu, ha considerat justificada la decisió del Govern d’establir l’obligatorietat de la balisa V16. Segons l’argumentació de les autoritats espanyoles, el conductor es pot posar en perill si ha de sortir del vehicle i allunyar-se uns 50 metres per col·locar el triangle d’emergència.
"En alguns casos això porta a accidents i les autoritats espanyoles han volgut atallar aquesta situació millorant la visibilitat del dispositiu d’alerta, que fins ara era el triangle", ha afegit. També ha posat en valor que el model connectat permet transmetre l’alerta a la resta de vehicles mitjançant geolocalització.
El funcionari ha conclòs que, d’acord amb el Conveni de Viena, la normativa no impedeix que els vehicles estrangers que entrin a Espanya continuïn utilitzant el triangle d’emergència. Així, mentre els vehicles matriculats a Espanya poden circular a l’estranger amb el seu sistema d’avís, els vehicles matriculats fora poden circular a Espanya amb el triangle sense obligació de disposar d’una balisa.
Finalment, la Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha decidit mantenir obertes les tres iniciatives i, alhora, ha demanat a la Comissió Europea un anàlisi per escrit sobre aquesta qüestió.
