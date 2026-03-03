Aeroports tancats
Una parella de catalans queda atrapada a Tailandia després de suspendre’s la connexió via Qatar: "El vol s'ha cancel·lat, espavileu"
La companyia aèria, Qatar Airways, no els va oferir cap alternativa i han pagat 3.000 euros per volar de Bangkok a Roma, i de la capital italiana a Barcelona
Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: "Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar"
Guifré Jordan
Una parella de catalans ha quedat atrapada a Tailandia després que el vol de connexió amb Barcelona, que passava per Qatar, es cancel·lés pel conflicte obert al Golf Pèrsic. La companyia aèria, Qatar Airways, no els va oferir cap alternativa, segons expliquen a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), i els joves de Tona (Osona) han hagut de buscar solucions pel seu compte.
"Ens van dir: ‘el vol s’ha cancel·lat, espavileu’", relaten. Després de valorar diverses opcions, han trobat una connexió Bangkok – Roma – Barcelona per al pròxim divendres, i lamenten que hauran de sufragar ells mateixos els 3.000 euros que els ha costat entre tots dos. Segons diuen, tant l’asseguradora com la companyia aèria els han argumentat que es tracta d’una "causa de força major".
"Hem tingut sort"
Bruna Nogué i Ferran Vaqué van fer el viatge de noces a Tailandia sense contratemps, però la data de tornada, el 28 de febrer, va coincidir amb l’atac dels EE. UU. i Israel a l’Iran i les posteriors represàlies del règim dels aiatol·làs a tot el Golf Pèrsic, inclòs Qatar. Els joves, tots dos de 29 anys, havien de tornar a Catalunya fent escala al petit país de la península Aràbiga, però un cop a l’aeroport de Bangkok, Suvarnabhumi, els van fer esperar primer i finalment els van comunicar que el seu vol no s’enlairaria.
Segons narren, Qatar Airways no els va buscar un pla B. "Uns compraven vols, altres reservaven un hotel per poder passar la primera nit i, a partir d’aquí, cadascú va fer el que va poder", expliquen. Bruna i Ferran van decidir primer esperar la informació que la companyia prometia però que no arribava. Però "després de passar una nit una mica complicada, amb nervis i tot", l’endemà al matí van decidir reservar un vol de Swiss Airlines per 3.000 euros entre tots dos. Abans, havien valorat diverses opcions que eren "estratosfèricament cares".
Ni les asseguradores ni Qatar Airways cobriran les despeses, ni del vol extra, ni de les nits d’hotel addicionals ni del menjar, al·legant que "és un cas de força major". Aquest dilluns es presentaran a l’ambaixada espanyola a Bangkok, per si hi hagués alguna alternativa, però si no hi ha canvis, volaran divendres. "Hem tingut sort perquè segurament els que van agafar els vols anteriors al nostre aquell mateix matí ara estan a Doha sense poder sortir d’allà", reflexionen.
