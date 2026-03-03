Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dispositiu Culubret FigueresIncidència RodaliesHub industrial xipsHabitatge joves LladóIncendi cafeteria
instagramlinkedin

Aeroports tancats

Una parella de catalans queda atrapada a Tailandia després de suspendre’s la connexió via Qatar: "El vol s'ha cancel·lat, espavileu"

La companyia aèria, Qatar Airways, no els va oferir cap alternativa i han pagat 3.000 euros per volar de Bangkok a Roma, i de la capital italiana a Barcelona

Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: "Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar"

Dos avions de Qatar Airways a l0Aeroport Internacional Hamad de Doha.

Dos avions de Qatar Airways a l0Aeroport Internacional Hamad de Doha. / Jan Woitas / DPA

Guifré Jordan

Una parella de catalans ha quedat atrapada a Tailandia després que el vol de connexió amb Barcelona, que passava per Qatar, es cancel·lés pel conflicte obert al Golf Pèrsic. La companyia aèria, Qatar Airways, no els va oferir cap alternativa, segons expliquen a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), i els joves de Tona (Osona) han hagut de buscar solucions pel seu compte.

"Ens van dir: ‘el vol s’ha cancel·lat, espavileu’", relaten. Després de valorar diverses opcions, han trobat una connexió Bangkok – Roma – Barcelona per al pròxim divendres, i lamenten que hauran de sufragar ells mateixos els 3.000 euros que els ha costat entre tots dos. Segons diuen, tant l’asseguradora com la companyia aèria els han argumentat que es tracta d’una "causa de força major".

"Hem tingut sort"

Bruna Nogué i Ferran Vaqué van fer el viatge de noces a Tailandia sense contratemps, però la data de tornada, el 28 de febrer, va coincidir amb l’atac dels EE. UU. i Israel a l’Iran i les posteriors represàlies del règim dels aiatol·làs a tot el Golf Pèrsic, inclòs Qatar. Els joves, tots dos de 29 anys, havien de tornar a Catalunya fent escala al petit país de la península Aràbiga, però un cop a l’aeroport de Bangkok, Suvarnabhumi, els van fer esperar primer i finalment els van comunicar que el seu vol no s’enlairaria.

Segons narren, Qatar Airways no els va buscar un pla B. "Uns compraven vols, altres reservaven un hotel per poder passar la primera nit i, a partir d’aquí, cadascú va fer el que va poder", expliquen. Bruna i Ferran van decidir primer esperar la informació que la companyia prometia però que no arribava. Però "després de passar una nit una mica complicada, amb nervis i tot", l’endemà al matí van decidir reservar un vol de Swiss Airlines per 3.000 euros entre tots dos. Abans, havien valorat diverses opcions que eren "estratosfèricament cares".

Notícies relacionades i més

Ni les asseguradores ni Qatar Airways cobriran les despeses, ni del vol extra, ni de les nits d’hotel addicionals ni del menjar, al·legant que "és un cas de força major". Aquest dilluns es presentaran a l’ambaixada espanyola a Bangkok, per si hi hagués alguna alternativa, però si no hi ha canvis, volaran divendres. "Hem tingut sort perquè segurament els que van agafar els vols anteriors al nostre aquell mateix matí ara estan a Doha sense poder sortir d’allà", reflexionen.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  2. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  3. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  4. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  5. Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
  6. Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
  7. Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
  8. Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial

Vaga d'estudiants del 6 de març: convocatòria i manifestacions a Catalunya

Vaga d'estudiants del 6 de març: convocatòria i manifestacions a Catalunya

Doble alegria i suma d’esperança pel Bàsquet Vilafant i el Roses

Doble alegria i suma d’esperança pel Bàsquet Vilafant i el Roses

Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

La preinscripció escolar a Catalunya per al curs 26-27 comença aquest dimecres: aquestes són les dates clau

La preinscripció escolar a Catalunya per al curs 26-27 comença aquest dimecres: aquestes són les dates clau

Israel desplega tropes al sud del Líban i llança nous atacs contra Beirut i Teheran

Israel desplega tropes al sud del Líban i llança nous atacs contra Beirut i Teheran

Un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres detecta 17 habitatges amb la llum punxada

Un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres detecta 17 habitatges amb la llum punxada
Tracking Pixel Contents