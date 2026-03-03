Conflicte al Pròxim Orient
Israel desplega tropes al sud del Líban i llança nous atacs contra Beirut i Teheran
Les tropes israelianes tornen a endinsar-se en territori libanès "com a part d’una estratègia de defensa avançada millorada", segons informa el mateix Exèrcit, per ordre del primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa, Israel Katz
Andrea López-Tomàs
El fantasma de la passada guerra al Líban ja s’ha convertit en realitat. Les tropes israelianes tornen a endinsar-se en territori libanès "com a part d’una estratègia de defensa avançada millorada", segons ha informat el mateix Exèrcit. Així mateix, han anunciat que les autoritats militars han optat per desplegar soldats més profundament al sud del Líban, més enllà dels cinc llocs que actualment ocupa Israel a la frontera, fet que viola la treva del 2024. "L’Exèrcit israelià treballa per crear una capa addicional de seguretat per als residents del nord d’Israel", ha afegit en un comunicat compartit per Telegram, sumat als "atacs selectius contra la infraestructura de Hezbol·là per eliminar amenaces i impedir intents d’infiltració en territori israelià". En paral·lel, l’Exèrcit libanès ha evacuat posicions al sud del Líban davant l’amenaça israeliana.
"Només som a la zona fronterera de manera defensiva per evitar atacs contra civils i punts molt importants des del punt de vista estratègic", ha declarat el tinent coronel Nadav Shoshani, portaveu internacional de l’Exèrcit, en roda de premsa. "Aquesta no és una operació terrestre; és una mesura tàctica, dissenyada per garantir la seguretat del nostre poble", ha afegit. "Per evitar la possibilitat de foc directe contra les comunitats israelianes, el primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem autoritzat les forces israelianes a avançar i mantenir territori dominant addicional al Líban i defensar les comunitats frontereres des d’allà", ha declarat el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, en un comunicat, assegurant que el grup xiïta està pagant i pagarà un alt preu pel foc dirigit contra Israel.
Nous atacs de Hezbol·là
El mitjà libanès L’Orient-Le Jour ha informat de l’avanç d’un tanc israelià i tres excavadores des de la ciutat israeliana de Metula, a prop de la frontera libanesa, cap a la zona de Tal al-Nahas. Tel-Aviv està violant la treva des de la seva entrada en vigor, el novembre del 2024, ja que s’ha negat a abandonar els cinc turons estratègics que ocupa, envoltades de devastació, en la qual estan construint infraestructura per als seus soldats. Una font libanesa assegura al mitjà israelià Haaretz que l’Exèrcit libanès ha evacuat les posicions al llarg de la frontera després de l’informe d’un avenç previst de les forces israelianes.
Després de gairebé 24 hores des de l’atac inicial a Israel "en venjança" per l’assassinat del líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, Hezbol·là ha tornat a llançar projectils cap a territori israelià. A les 6.30 del matí (5.30 h, hora catalana), la milícia xiïta ha enviat una salva de drons contra la base de vigilància aèria i gestió d’operacions de Meron, al nord d’Israel. En un comunicat del grup libanès, l’atac és descrit com una resposta a la criminal agressió israeliana que va tenir per objectiu desenes de pobles i llogarrets libanesos, incloent-hi els suburbis del sud de Beirut. Segons Hezbol·là, la seva agressió va causar danys en un dels radars de la base i en un edifici.
Reunions diplomàtiques
Al seu torn, el partit també ha reivindicat una salva de coets que va tenir per objectiu la base de Nafah al Golan sirià ocupat. Els bombardejos israelians han tornat a dominar el cel libanès al llarg de la nit. El sud del Líban ha sigut constantment colpejat, igual com la capital, Beirut. L’armada israeliana ha anunciat haver portat a terme un atac selectiu a la regió de Beirut aquest dilluns que ha matat Reza Khuza’i, responsable de reforçar les armes de Hezbol·là i cap de l’Estat Major del cos libanès de la Força Al-Quds iraniana, que va treballar per transferir armes de l’Iran a Hezbol·là i va supervisar els programes de producció d’armes del grup al Líban.
Mentrestant, els esforços diplomàtics per evitar la instal·lació definitiva de la guerra al Líban continuen. El president del país, Joseph Aoun, està rebent aquest matí els ambaixadors dels països membres del Quintet (els Estats Units, França, l’Aràbia Saudita, Egipte i Qatar) per mantenir converses destinades a aconseguir un alto el foc. De moment, les autoritats sanitàries libaneses afirmen que 52 persones han mort i més de 150 han resultat ferides en atacs estesos per tot el país. A més, encara no hi ha xifres oficials de les persones que han sigut desplaçades, però es calcula que són desenes de milers.
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
- Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial