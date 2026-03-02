Crisi al Pròxim Orient
Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: "Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar"
El físic i enginyer nuclear de Figueres explica que tota la família es troba bé, que van veure al cel les explosions dels drons o míssils interceptats i que fan vida "relativament normal"
A la central nuclear on treballa, al complex Barakah, "s'ha intensificat la coordinació i els equips de resposta, com sempre que hi ha conflicte a la regió"
Un mort i set ferits en un atac amb dron a l'Aeroport Internacional Zayed, a Abu Dhabi
El figuerenc Manel Martínez Cid és físic i enginyer nuclear figuerenc. Viu, amb la seva dona Natalia Kohon i el seu fill Gael, i treballa des de fa nou anys a l’emirat Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs Units (EAU), com a enginyer principal de gestió del risc nuclear de la Nawah Energy Company, al complex Barakah, la primera central que va posar en marxa un país àrab. Manel Martínez explica que, després de l'àtac de l'Iran, tota la família es troba bé. Per a ells és la primera vegada que viuen una cosa així, ja que, com recorda, l’estiu passat Iran només va atacar a Qatar. Explica que al llarg d'aquest passat diumenge, "de tant en tant sentíem i veiem al cel explosions, la majoria per drons o míssils interceptats". El figuerenc assegura que, malgrat tot, fan una vida "relativament normal" tot i que "amb precaucions de minimitzar el temps a l’exterior i prop de les finestres". Això és així, afegeix, "no per risc de bombes si no per fragments de missils o drons interceptats". Segons les notícies que els han arribat, aquest diumenge ja s'havien registrat tres morts i una cinquantena de ferits.
D'altra banda, entre les mesures que ha establert el govern d'Abu Dhabi, que ja va tancar l'espai aeri dissabte davant els atacs de l'Iran, hi ha el de fer tres dies amb escola i feina a distància. Respecte a la seva feina a la planta nuclear, comenta que estan en alerta, ja que es tracta "d'una instał·lació sensible". Afegeix que, d'entrada, "no sembla que sigui un objectiu, però s’ha intensificat la coordinació i els equips de resposta. Com sempre que hi ha conflicte a la regió, tot i que ara sigui al mateix país".
Manel Martínez Cid confessa que, davant aquesta situació, senten "una mica d’inquietud, però no por", i que no tenen "cap intenció de marxar, confiant que d'aquí a pocs dies s’acabi". Per ara, la família, està "seguint les indicacions i l’evolució als mitjans oficials". El figuerenc afegeix que l'últim missatge d'alerta el van rebre fa vint-i-quatre hores. L'ambaixada espanyola s'ha posat en contacte amb ells dissabte 28 de febrer a través de missatges escrits al mòbil explicant que estan realitzant un seguiment constant de la situació. "L'espai aeri d'EAU es troba temporalment tancat. En aquest moment no hi ha informació sobre quan es podrà reobrir". Es dona la circumstància que els pares de Manel Martínez Cid tenen bitllets comprats per volar al país d'aquí a dues setmanes. La voluntat, de moment, és mantenir el viatge si és possible volar.
