Crisi al Pròxim Orient
Els EUA confirmen que tres avions militars es van estavellar a Kuwait després de ser abatuts per "foc amic"
L'Iran anuncia un nou atac contra una base aèria nord-americana a Kuwait i contra vaixells al nord de l'oceà Índic
Europa Press
Els Estats Units han confirmat aquest dilluns que tres dels seus avions militars s'han estavellat a Kuwait després d'un incident d'aparent "foc amic", enmig de l'ofensiva sorpresa llançada dissabte juntament amb Israel contra l'Iran.
El Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha assenyalat en un comunicat que tres F-15E es van estavellar a última hora de dilluns quan participaven en vols de suport a l'operació Fúria Èpica, un succés que atribueix a "un aparent incident de foc amic".
"Durant un combat actiu, que va incloure atacs d'avions iranians, míssils balístics i drons, els avions de combat de la Força Aèria dels Estats Units van ser abatuts per error per les defenses aèries kuwaitianes", ha destacat.
Així mateix, ha remarcat que els sis ocupants van aconseguir ejectar-se i van sobreviure a l'incident. "Kuwait ha reconegut l'incident i estem agraïts pels esforços de les forces de defensa de Kuwait i el seu suport en aquesta operació", ha detallat. "La causa de l'incident està sent investigada", ha conclòs.
Poques hores abans, les autoritats kuwaitianes van confirmar que diversos avions militars nord-americans s'havien estavellat al seu territori, sense donar informació sobre les causes, segons un comunicat publicat a través de les xarxes socials.
El portaveu del Ministeri de Defensa kuwaitià, Saud al-Atuan, va sostenir que "diversos avions militars nord-americans s'han estavellat aquest matí", abans d'afegir que "tots els tripulants estan fora de perill".
Així, va manifestar que les autoritats han posat en marxa operacions de cerca i rescat per localitzar els militars, que han estat "traslladats a un hospital", on es troben "estables". "Hi va haver coordinació directa amb les forces nord-americanes sobre les circumstàncies de l'incident i es van adoptar mesures tècniques conjuntes", va afegir.
Per la seva banda, l'Ambaixada dels Estats Units a Kuwait ha alertat a la seva pàgina web sobre "l'amenaça continuada d'atacs amb míssils i drons" a Kuwait i ha demanat a la població que no es dirigeixi a l'edifici, enmig d'informacions a les xarxes socials segons les quals les instal·lacions haurien estat atacades, si bé ara com ara no hi ha confirmació oficial sobre aquest extrem.
"L'Ambaixada dels Estats Units a Kuwait insta els seus ciutadans a refugiar-se a casa, revisar els seus plans de seguretat en cas d'atac i mantenir-se alerta davant de futurs atacs. El personal de l'Ambaixada dels Estats Units es troba resguardat", ha subratllat, alhora que ha demanat que aquestes persones "vagin al pis més baix possible i no s'acostin a les finestres" ni "surten al carrer".
L'Exèrcit de l'Iran ha confirmat a primera hora del dia una nova onada d'atacs amb míssils contra la base aèria nord-americana d'Alí al Salem, a Kuwait, i contra diversos vaixells a la zona nord de l'oceà Índic, segons ha informat la cadena de televisió pública iraniana IRIB, sense que per ara hi hagi més detalls sobre aquests fets, acompanyats per noves onades de bombardejos dels Estats Units i Israel contra el país.
