Viatges
Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi
El país asiàtic amplia la norma fins a finals del 2026, però alerta que excedir el límit pot acabar amb una denegació d’entrada i possibles multes
El govern de la Xina manté la facilitat d’entrada per a turisme, negocis o visites familiars, sempre que l’estada no superi el termini permès. Excedir-lo pot comportar problemes al control fronterer i possibles sancions.
Cada cop més viatgers espanyols posen la mirada a l’Àsia, ja sigui per fer turisme, per qüestions professionals o per visitar familiars i amics. En aquest context, la Xina continua permetent l’entrada sense visat als titulars d’un passaport ordinari espanyol, però recorda que la mesura té condicions clares: la permanència no pot superar els 30 dies.
La pròrroga es va anunciar el 3 de novembre de 2025 i s’aplica durant el 2026. Segons recull el Ministeri d’Afers Exteriors, "la Xina ha decidit prorrogar la seva política unilateral d'exempció de visat per als espanyols fins a les 24.00 hores del 31 de desembre de 2026".
A la pràctica, això vol dir que, fins a aquella data, els ciutadans espanyols poden viatjar sense visat per fer turisme, dur a terme activitats comercials, visitar familiars o amics, participar en intercanvis o fer escala, sempre que l’estada no superi el límit establert.
El termini és clau: 30 dies com a màxim
El punt determinant és la durada del viatge. El topall són 30 dies, i la mateixa informació oficial insisteix que "les persones que no compleixin aquests criteris hauran d'obtenir un visat vàlid abans d'entrar al país".
Això implica que qui tingui previst quedar-se més temps —o vulgui estudiar o treballar de manera estable— ha de tramitar el visat abans de viatjar. En cas contrari, es pot trobar amb dificultats en el control d’entrada i, fins i tot, amb una denegació d’accés.
Obligació de registrar-se si s’allotja en un domicili particular
Més enllà del visat, el Ministeri d’Afers Exteriors recorda un altre requisit important per a qui s’allotgi en un habitatge privat a la Xina continental: cal fer un registre a la comissaria de policia més propera dins les primeres 24 hores després de l’entrada al país.
No obstant això, el termini canvia en funció del lloc: en zones rurals es disposa de 72 hores. A més, si la persona canvia d’allotjament, ha de tornar a fer el registre.
En algunes grans ciutats, com ara Xangai, aquest tràmit es pot fer per internet, cosa que simplifica el procés.
Conseqüències si no es compleixen els tràmits
Les autoritats espanyoles també adverteixen que no fer aquest registre no és un simple detall administratiu. Segons l’avís, "no fer-ho no només suposa un incompliment de la llei, sinó que també podria comportar conseqüències serioses, com multes, complicacions en futures visites a la Xina o fins i tot la retenció per part de la policia".
