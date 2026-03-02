Crisi al Pròxim Orient
Com a mínim un mort i set ferits en un atac amb dron a l'Aeroport Internacional Zayed, a Abu Dhabi
Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: "Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar"
Europa Press
Les autoritats aeroportuàries de l'aeròdrom internacional de Zayed, ubicat a Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units, han notificat a primera hora d'aquest diumenge la mort d'una persona com a conseqüència d'un atac aeri que ha deixat, a més, almenys set ferits.
"Les autoritats d'Abu Dhabi estan responent a un atac amb un dron a l'Aeroport Internacional Zayed, que ha deixat un mort, un ciutadà asiàtic, i set ferits", ha informat la institució en una publicació a les xarxes socials.
La defunció ha estat causada per la caiguda de metralla derivada de la interceptació d'un dron que tenia com a objectiu el mencionat aeroport, on ja es troben desplegades "les autoritats competents" per atendre l'incident.
En el mateix missatge han instat la població civil a "evitar la difusió de rumors i confiar únicament en fonts oficials", alhora que han garantit que "proporcionaran actualitzacions tan aviat com es rebin".
Prèviament, almenys quatre persones més han resultat ferides per l'impacte de projectils llançats des de l'Iran sobre l'Aeroport Internacional de Dubai, també als Emirats Àrabs Units, segons han confirmat les autoritats.
