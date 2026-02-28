Atac dels Estats Units a l’Iran
Pot caure el règim iranià només amb atacs aeris? «Pretenen provocar el col·lapse de l’Iran: és ‘Israel first’»
L’analista Haizam Amirah Fernández compara aquest atac contra l’Iran amb el que va forçar els Estats Units contra l’Iraq el 2003, però amb una diferència fonamental: L’Iran no és un règim feble basat en una sola persona
Mario Saavedra
Els Estats Units i Israel han començat a bombardejar l’Iran. Diuen pretendre debilitar la presumpta amenaça que suposa el règim dels aiatol·làs per a la regió.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que els bombardejos tenen per objectiu frenar les «ambicions nuclears i balístiques» de Teheran. Ha advertit que es tracta d’una «gran operació militar» que podria provocar baixes nord-americanes. Ha animat la població iraniana que s’alcin contra Ali Khamenei, el líder suprem de la revolució. A la poderosa Guàrdia Revolucionària i a l’Exèrcit els ha ofert rendir-se a canvi d’immunitat. Si no, s’enfronten a una mort certa. ¿Què pretén Washington? ¿Un cop d’estat? ¿Una revolta popular? ¿Doblar-li el pols en les negociacions?
«El desig del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, és fer col·lapsar l’Estat iranià. Ho pretén des de fa més de tres dècades: no perquè canviï el règim i hi hagi una transició democràtica, sinó per provocar el caos», diu a EL PERIÓDICO Haizam Amirah Fernández, director executiu del Centre d’Estudis Àrabs Contemporanis (CEARC). Fracturar-lo i sumir-lo en conflictes interns per debilitar-lo, a un gran cost d’inestabilitat i caos regional. «Es tracta d’una política nord-americana d’Israel First, en lloc d’America First: fa avançar els interessos de Netanyahu abans de les eleccions de la pròxima tardor».
Netanyahu ha justificat l’atac com una acció «preventiva» per neutralitzar el que descriu com una «amenaça existencial» procedent de l’Iran i per debilitar la cúpula del poder, obriria als iranians la possibilitat de «donar forma» al seu futur.
Escalada regional per l’atac a l’Iran
El precedent equiparable és el de la guerra de l’Iraq el 2003. Llavors, el mateix Netanyahu va defensar la intervenció prometent que portaria democràcia i estabilitat, però el resultat històric va ser el contrari. Allò no va portar «més estabilitat, ni seguretat ni prosperitat», sinó «violència, desequilibris, refugiats» i l’aparició de «grups terroristes amb abast transnacional», afirma Amirah Fernández. L’analista adverteix que ara s’està repetint, amb matisos, una lògica similar: una «guerra d’agressió elegida», sense aval del Consell de Seguretat de l’ONU.
«L’Iraq el 2003 era un règim debilitat, podrit, que depenia d’una persona», recorda Amirah Fernández. Aquest no és el cas de l’Iran. El líder suprem, Ali Khamenei, és un avi de 86 anys. Però sota seu hi ha tot un entramat de poder.
El president del Govern espanyol ha rebutjat l’atac pel que suposa d’escalada bèl·lica regional. «Rebutgem l’acció militar unilateral dels EUA i Israel, que suposa una escalada i contribueix a un ordre internacional més incert i hostil», ha assegurat Pedro Sánchez a X.
El dubte ara és si el que ha començat avui és una guerra total o una escalada limitada, per pressionar Teheran enmig de les negociacions que aquesta mateixa setmana estaven en marxa amb els Estats Units a Oman. En aquestes, Washingotn demanava als aiatol·làs que cancel·lessin el seu programa nuclear, fins i tot el civil, i que suprimissin part del seu poder missilístic.
«No serà una campanya limitada. Van a totes», pronostica l’esmentat analista. Teheran percep l’atac com a «amenaça existencial», i respondrà amb tot. Per això estan atacant ja els Emirats Àrabs Units, Qatar, l’Iraq...
L’Iran és una potència regional
Donald Trump, a Washington, parla de colpejar el lideratge i les capacitats militars iranianes. Però l’Iran és una potència regional, un país gran i fort.
El país persa té gairebé 90 milions d’habitants i disposa, per tant, de milions de possibles reclutes en cas que hi hagués una guerra total terrestre, una cosa que de moment no és sobre la taula.
El seu exèrcit supera els 600.000 soldats, cosa que el situa com el vuitè més gran del món. Està compost per uns 190.000 homes de la Guàrdia Revolucionària i aproximadament 420.000 en l’Exèrcit regular (Artesh), segons un informe de la intel·ligència nord-americana. Hi ha, a més, centenars de milers de voluntaris de la milícia Basij.
Aquestes forces van reprimir amb duresa les protestes contra el règim de principis d’aquest any, en les quals van morir almenys 3.000 persones.
L’Iran disposa a més d’una xarxa de milícies a la regió que, tot i que degradada, podria activar. La suma d’un eventual càstig dels houthis a l’estret de Bab el-Màndeb i iranià en el d’Ormuz podria causar un dany important al comerç internacional.
La capacitat defensiva de l’Iran es basa en el que es coneix com a «defensa per càstig». Gràcies a aquests míssils i als seus drons suïcides, aconsegueix elevar en els seus enemics el cost de la guerra. A més, amb la seva Armada pot intentar amenaçar el comerç de petroli i mercaderies a l’estret d’Ormuz. L’exèrcit dels aiatol·làs s’ha estat preparant per minar aquest estret amb més de 5.000 mines navals. També hi ha hagut informacions sobre l’adquisició de míssils antivaixell supersònics xinesos (CM-302).
