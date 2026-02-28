Operació militar «massiva»
Trump demana a la població iraniana que estigui preparada per prendre el Govern
Els Estats Units i Israel llancen un atac coordinat a gran escala contra l’Iran
DIRECTE | Els Estats Units i Israel ataquen l’Iran: Última hora en directe
El Periódico
El president nord-americà Donald Trump ha confirmat l’inici d’una operació militar «massiva i en marxa» a l’Iran juntament amb Israel, en un vídeo publicat a la seva xarxa social Truth Social. «El nostre objectiu és defensar el poble nord-americà eliminant amenaces imminents del règim iranià; un grup despietat de gent molt dura, terrible», ha dit.
Trump també ha fet una crida a la població iraniana que estigui preparada per prendre el govern una vegada acabi l’operació militar contra el règim iranià i va demanar als membres de les forces de seguretat iranianes que deposin les armes, prometent «immunitat total» si ho fan. «Quan acabem, prenguin el control del seu govern, serà seu per prendre’l», ha indicat Trump en un missatge a les xarxes socials minuts després d’una operació conjunta dels Estats Units i Israel contra territori iranià.
«Les seves activitats amenaçadores posen en perill directament els Estats Units, les nostres tropes, les nostres bases a l’estranger i els nostres aliats arreu del món», ha manifestat, afegint que «durant 47 anys, el règim iranià ha corejat ‘Mort als Estats Units’ i ha lliurat una campanya interminable de vessament de sang i assassinats en massa, apuntant contra els Estats Units, les nostres tropes i persones innocents a moltíssims, moltíssims països».
«Dictadura molt malvada i radical»
«Les forces armades dels Estats Units estan portant a terme una operació massiva i en curs per impedir que aquesta dictadura molt malvada i radical amenaci els Estats Units i els nostres interessos fonamentals de seguretat nacional», ha remarcat. «Destruirem els seus míssils i arrasarem la seva indústria de míssils fins als fonaments. Van rebutjar totes les oportunitats per aconseguir les seves ambicions nuclears, i ja no podem suportar-ho».
