Benjamin Netanyahu assegura que té “proves” que el líder iranià Ali Khamenei és mort
Un portaveu iranià diu que no està en condicions de confirmar si el Líder Suprem és viu
EFE
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat tenir “proves” que apunten que el líder suprem iranià, Ali Khamenei, “ha deixat d’existir” després de l’atac israelià contra la seva residència aquest dissabte.
Durant una declaració retransmesa la nit d’aquest dissabte i recollida pels mitjans, Netanyahu va cridar els iranians a aixecar-se contra el règim de la República Islàmica.
Per la seva banda, un portaveu del Govern iranià va dir a la cadena britànica BBC que no pot confirmar si el Líder Suprem continua amb vida, ni tampoc el seu parador.
El portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors, Esmail Baghaei, va ser preguntat per una periodista d’aquest canal sobre si els atacs havien costat la vida de Khamenei i d’altres dirigents, així com sobre el seu parador.
“No puc confirmar res”, va afirmar, per afegir tot seguit que el país i tot el poble estan “concentrats a garantir la sobirania de la nació i la seva integritat territorial”, així com la seva defensa “d’una agressió no provocada”.
Khamenei, de 86 anys, no ha estat vist amb vida al llarg del dia, tot i que l’agència oficial Tasnim News Agency va assegurar, citant “una font informada”, que es troba al capdavant de les operacions de defensa.
Tampoc el president del Govern, Masoud Pezeshkian, ni el cap del Poder Judicial iranià, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, no han estat vistos avui, però els mitjans iranians sostenen que es troben amb vida i en bon estat.
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: "Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?"
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
- Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen
- Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei
- Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
- De l’escenari a la vida real: cuidar una mare amb Parkinson i convertir la renúncia en art