Fita musical d’una estrella global i compromesa
Bad Bunny fa història als Premis Grammy i clama contra l’ICE i la croada antiimmigrant de Trump: "No som salvatges"
DeBÍ TiRAR MáS FOToS és el primer disc de la història íntegrament en castellà coronat com a àlbum de l’any en una edició en què Kendrick Lamar suma cinc guardons
Idoya Noain
Bad Bunny ha sumat un altre capítol a la seva història d’èxit fent història als Estats Units. Aquest diumenge, a la 68a edició dels Premis Grammy, el porto-riqueny, que la setmana vinent protagonitzarà l’espectacle de la mitja part de la Super Bowl, s’ha convertit en el primer artista que conquereix el guardó a millor àlbum de l’any amb un treball íntegrament en castellà, DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
El moment del triomf de Bad Bunny, que també es va endur el premi a millor disc de música urbana i el de millor actuació de música global, no podia ser més significatiu. En l’era de la segona presidència de Donald Trump, i amb el republicà embarcat en una dura croada contra la immigració, l’artista s’ha convertit en una veu ferma en defensa de la comunitat hispana. Va decidir no fer concerts als Estats Units continentals per evitar que els agents de la policia migratòria posessin el seu públic en el punt de mira. En lloc d’això, va optar per fer una residència de concerts al seu Puerto Rico natal, una decisió que va impulsar el turisme i l’economia de l’illa i va generar centenars de milions de dòlars.
Potser per tot això, i en un país sacsejat en les últimes setmanes especialment per les protestes a Minneapolis contra el desplegament federal de Trump i la repressió, fins i tot letal, d’aquestes manifestacions, l’emoció del cantant i l’aplaudiment de tots els reunits al Crypto.com Arena de Los Angeles van ser igual d’incontenibles. I també ho va ser la reivindicació que Bad Bunny va deixar en els dos discursos retransmesos a la gala televisada, una part mínima d’uns premis que compten amb 95 categories.
L’"ICE Out" (fora ICE) que es llegia a les xapes que portaven alguns dels assistents el va dir alt i clar Bad Bunny, Benito Ocasio, quan va pujar a recollir el guardó de música urbana. "Abans de donar gràcies a Déu diré ICE fora", va proclamar amb veu serena l’artista, que es va guanyar una ovació amb tots els assistents drets.
El missatge
"No som salvatges, no som animals; som humans i som nord-americans", va subratllar en un discurs en anglès, en què va fer una crida a "no contaminar-se d’odi", va instar a "ser diferents" i va afegir: "Si lluitem, hem de fer-ho amb amor. No els odiem". "Estimem la nostra gent, les nostres famílies. No oblideu això", va concloure.
Més tard, quan després d’aconseguir recompondre’s de l’emoció i les llàgrimes va pujar a buscar el premi gros de la nit, va parlar en espanyol per dedicar el guardó a Puerto Rico. "Som molt més grans que 100 per 35", va dir, en referència a l’extensió en milles del llarg i ample de l’illa, abans d’afegir: "No hi ha res que no puguem aconseguir". Va ampliar la dedicatòria "a tota la gent que ha hagut de deixar casa seva, la seva terra, el seu país, per seguir els seus somnis".
Més reivindicacions
Tan clar i directe com el de Bad Bunny va ser també el discurs de Billie Eilish quan va pujar amb el seu germà Finneas a recollir el Grammy a la millor cançó per Wildflower, el tercer del seu palmarès personal, una marca inigualada en aquesta categoria.
"Ningú és il·legal en terra robada", va dir la cantant de Los Angeles, recuperant el mantra que recorda el "pecat original" dels EUA amb els pobles natius americans. Abans d’afegir: "És realment difícil saber què fer i què dir en aquest moment. Necessitem continuar denunciant i continuar protestant. Les nostres veus realment importen".
Poc abans, Olivia Dean, la jove britànica de 26 anys reconeguda com a millor nova artista, va voler recordar en el seu discurs que és neta d’immigrants. "Soc producte de la valentia i crec que aquesta gent ha de ser celebrada", va declarar. "No som res sense els altres".
Lamar, Lady Gaga, Cher i altres moments
En termes de premis, els Grammy d’aquest 2026 inclouen en la llista de guanyadors més coneguts de l’Acadèmia noms com Kendrick Lamar, que arribava com el més nominat i va marxar amb cinc premis dels nou a què optava, incloent el de gravació de l’any per Luther, amb SZA. Ja és el raper més guardonat de la història.
També els 15.000 membres amb dret a vot de l’Acadèmia van concedir dos premis a Lady Gaga. En recollir el de millor disc de pop vocal per Mayhem, va fer una crida a les dones a mantenir-se fermes en una indústria encara dominada pels homes. "Escolteu-vos sempre a vosaltres mateixes, lluiteu sempre per les vostres idees, per vosaltres com a productores, i assegureu-vos que se us sent alt i clar", va proclamar.
Hi va haver també premi per a la jove Lola Young en la categoria de millor interpretació pop solista pel seu Messy, i per primera vegada el K-pop va guanyar un gramòfon, aconseguit per Golden, de K-Pop Demon Hunters. Cher va rebre un premi honorífic per la seva trajectòria.
La nit va deixar, com acostumen els Grammy, un bon grapat de bones actuacions, des de l’energia de Bruno Mars i Rosé, que van obrir la part televisiva, fins a la superproducció de Tyler, The Creator, passant per l’intimisme d’un Justin Bieber que va sortir a l’escenari en calçotets esportius o un memorable homenatge als músics morts aquest any, liderat per Lauryn Hill.
La gala la va conduir per sisè any consecutiu el còmic Trevor Noah, que no va defugir les bromes i els comentaris polítics. Va dir, per exemple, que aquest serà el seu últim any com a presentador i va afegir: "Crec en mandats que expiren", en referència als intents de Trump d’aspirar a una il·legítima tercera presidència. També va ironitzar sobre els intents del president nord-americà d’aconseguir Groenlàndia amb una pulla final: "Des que (Jeffrey) Epstein no hi és, necessita una illa per passar l’estona amb Bill Clinton".
Més missatges reivindicatius
A la catifa vermella i a la sala de premsa, per on van passar guardonats de tota la vetllada, no només de la part televisada, també hi va haver més missatges de denúncia contra la política migratòria de Trump i la repressió de les protestes. Gloria Estefan, guanyadora del Grammy a millor àlbum llatí tropical, va assenyalar que no creu que ningú vulgui una frontera oberta sense límits. "Però el que està passant no té res a veure amb arrestar criminals. Són persones amb famílies que han contribuït al país durant dècades. Hi ha centenars de menors en centres de detenció", va dir. "Espero que el nostre govern escolti el nostre clam d’humanitat, que és el principal que necessitem".
Shaboozey, un músic que barreja rap i americana i que va recollir un premi per una col·laboració country amb Jelly Roll a Amen, fill d’immigrants nigerians, va donar les gràcies des de l’escenari als immigrants que "literalment van construir el país". "Gràcies per portar la vostra cultura, la vostra música, les vostres històries i les vostres tradicions", va dir. "Doneu color als EUA".
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
- Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà