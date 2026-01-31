Noves revelacions
Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar
Elon Musk a Epstein en un correu: «¿Quin dia/nit serà la festa més salvatge a la teva illa?»
Redacció
L’última revelació de l’arxiu del pederasta Jeffrey Epstein feta pública aquest divendres recull un pagament del financer al seu agent de viatges a nom de José María Aznar, per 1.050 dòlars, amb data 17 d’octubre del 2003, i l’enviament de dos paquets explícitament a nom de l’expresident el 2003 i 2004.
La companyia Shoppers Travel Inc., receptora del pagament, era utilitzada habitualment per Epstein per reservar vols comercials per als seus associats i empleats.
Entre la ingent documentació desclassificada pel Departament de Justícia dels Estats Units, en la qual s’inclouen gestions relacionades amb els negocis i les activitats professionals del financer, apareix el nom de José María Aznar.
Es doni la circumstància que José Maria Aznar té un fill amb el mateix nom, nascut el 1978, i que ja va aparèixer en una agenda de contactes de negocis d’Epstein de principis dels 2000.
Els arxius també recullen que Epstein i la seva parella Ghislane Maxwell van enviar dos paquets al matrimoni Aznar els anys 2003 i 2004, un d’ells a la direcció del carrer Juan Bravo de Madrid on té seu la Fundació FAES.
El primer es va produir quan encara era president el setembre del 2003, en una legislatura que va estar marcada per la proximitat de l’Executiu espanyol amb el Govern dels Estats Units i la relació d’Aznar amb el president George W. Bush.
El cost d’aquell enviament va ascendir a 32,62 dòlars i es va fer a través del servei de missatgeria Fedex des de la seu de les oficines d’Epstein a Nova York fins al palau de la Moncloa a Madrid amb l’encapçalament «president i Ana Aznar».
El maig del 2004 es va realitzar, segons la documentació feta pública aquest divendres, el segon dels enviaments d’Epstein a Aznar, data en la qual ja no era president del Govern, ja que José Luis Rodríguez Zapatero va arribar a la Moncloa a l’abril.
En els anys en què van produir els enviaments encara es desconeixien obertament i de manera pública els escàndols que després van envoltar Epstein, ja que va ser el 2005 quan es va presentar la primera denúncia davant la policia de Palm Beach (Florida) per abusos a una menor, cosa que va obrir la primera investigació penal i per la qual es va declarar culpable de pagar a una menor per sexe.
A més, els enviaments dels dos paquets (dels quals no s’explicita la naturalesa) o el seient comptable de l’agent de viatges d’Epstein no pressuposen cap irregularitat.
I va ser el juliol del 2019, quan el financer va ser arrestat a Nova York per càrrecs federals de tràfic sexual de menors i el cas es va convertir en un escàndol mundial que va ocupar tots els titulars.
