Mor l'actriu Catherine O'Hara, la mare de Kevin a 'Solo en casa' i la Delia Deetz de 'Beetlejuice'
Recentment, l’actriu havia rebut la nominació a un Globus d’Or per la seva aparició a la sèrie The Studio
L’actriu canadenca Catherine O’Hara, coneguda pel seu paper com la mare de Kevin a 'Solo en casa', ha mort aquest divendres als 71 anys, segons ha confirmat el representant de l’estrella canadenca a Variety. La intèrpret també va participar a Beetlejuice (on feia de Delia Deetz) i en sèries com Schitt’s Creek, The Last of Us i The Studio.
O’Hara va començar la seva trajectòria professional a mitjans dels anys 70 a la televisió. L’any 2020 va ser guardonada amb un Emmy i, un any després, amb un Globus d’Or per la seva interpretació de Moira Rose, la extravagant matriarca de la comèdia Schitt’s Creek.
