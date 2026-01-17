Lliure comerç
La UE i Mercosur firmen l’acord més gran de lliure comerç del món que encara haurà de superar una tensa acceptació
Després de més d’un quart de segle d’intents per arribar a un pacte, es crearà un mercat potencial de més de 700 milions de persones
Abel Gilbert
El Mercosur i la Unió Europea van firmar finalment a Asunción, el Paraguai, un acord de lliure comerç precedit per més d’un quart de seglo de negociacions. «Aquesta jornada marca una fita, benvinguda a aquest bressol de la integració», va dir el president amfitrió, Santiago Peña. «Amb la plasticitat de la intel·ligència hem sabut ser pragmàtics, flexibles i transcendir les diferències conjunturals. Hem obert un canal d’enorme potencial que contempla les sensibilitats de totes les parts. El llenguatge ens ha tret de les tenebres de l’unilateralisme. Ha quedat demostrat que el diàleg, la cooperació i la fraternitat és l’únic camí».
L’associació estratègica que representa prop del 25% de la riquesa global i inclou gairebé 780 milions d’habitants començarà a funcionar de manera provisional quan emeti la llum verda un país del bloc sud-americà que integren el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai, i que té Veneçuela suspesa des del 2016 per la seva anomalia democràtica i Bolívia en procés de consolidar el seu estatus de membre. S’espera al seu torn un tens procés de ratificació a la UE per a la seva aplicació definitiva. «És un èxit de la diplomàcia regional i la vocació integradora», va remarcar Peña. «No hem de caure en l’error de l’autocomplaença, hem perdut molt temps per arribar fins aquí. Hem pogut fer molt més. Mirem al futur amb més coratge i audàcia i perfeccionem la unió en un món tan complex i perillós». En la seva qualitat de president temporal del bloc sud-americà, Peña va destacar especialment el paper jugat pel seu col·lega brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que «van fer molt perquè aquest barco no naufragui i arribi a un bon port».
«Hem triat la col·laboració davant l’aïllament», va dir per la seva banda Von der Leyen, que va destacar en el seu discurs les perspectives que s’obren amb la gran zona de lliure comerç. Va augurar una era de més feina, prosperitat i oportunitats. «Unirem les nostres forces com mai abans». Les parts negociadores envien d’aquesta manera un senyal «contundent» al món, al triar el «comerç just davant els aranzels».
Xifres
D’acord amb la mateixa UE, les exportacions al Mercosur s’enfilarien fins al 2040 un 39% o 48.700 milions d’euros, mentre que les vendes del Mercosur a la UE augmentarien un 17%, o uns 8.900 milions d’euros. El creixement del PIB seria de 77.600 milions d’euros per a Europa i de 9.400 milions per al bloc regional. Els negociadors van pactar l’eliminació en forma progressiva de més del 90% dels aranzels, la reducció de barreres no aranzelàries i la sintonia normativa en àrees significatives per al desenvolupament dels seus 31 països. Brussel·les estima que les empreses europees podran en virtut de l’acord estalviar cada any uns 4.000 milions d’euros en aranzels i es beneficiaran de procediments duaners més senzills, al temps que assegura un accés privilegiat a matèries primeres essencials. Els sectors més beneficiats per aquesta aliança són els automobilístics, químic i farmacèutic, juntament amb productes d’alt valor com el vi i el formatge. La UE, mentrestant, liberalitzarà el 99% de les seves importacions agrícoles. El 84% d’aquests productes, entre ells la pesca, els olis industrials, pomes i peres, tindran aranzel 0% immediatament. L’entrada a Europa de quotes específiques de carn, sucre, arròs, blat de moro, mel o soja provinents del Mercosur a un mercat de milions de consumidors inquieta els productors de la zona.
Trump i Veneçuela
Entre el desembre passat, quan la firma de l’acord va quedar en l’aire al Brasil, i la cerimònia d’Asunción va tenir lloc un esdeveniment polític i militar d’impacte global i especialment regional: la intervenció armada dels EUA a Veneçuela amb la qual el Govern de Donald Trump va fer valer la seva intenció de no només controlar la indústria petroliera sinó de fer un pas audaç per recuperar el predomini a l’Amèrica Llatina sota l’actualització de l’anomenada «Doctrina Monroe» que pregona una «Amèrica per als americans». No casualment va ser Lula el que va celebrar l’aliança UE-Mercosur com una victòria del multilateralisme en moments de franc debilitament. Les negociacions entre blocs havien cobrat una altra velocitat realista a partir de l’arribada del magnat republicà a la Casa Blanca, a principis del 2025, quan per primera vegada va anunciar durant la seva presa de possessió quines serien les intencions amb els països al sud del Rio Grande.
L’ultradretà Javier Milei, fortament enfrontat amb Lula, va parlar a Asunción de la «gran transcendència política» que suposa el tractat. «És un punt d’arribada i no de partida». Va dir que va ser possible a causa de l’esforç del lideratge europeu, «en especial la meva amiga Georgia Meloni», el «compromís determinant» del qual va fer possible esquivar els obstacles del desembre. Milei vol un acord de lliure comerç amb els Estats Units i va convidar els seus socis a encaminar-se en aquesta mateixa direcció. No va perdre l’oportunitat de presentar-se com a portaveu regional de Washington. «Valorem la decisió demostrada per Donald Trump a les accions que van derivar en la captura del narcoterrorista i dictador Nicolás Maduro». Lula s’ha oposat a la intervenció militar per haver vulnerat el dret internacional. La seva enemistat amb Milei el va portar a quedar-se al seu país, on divendres va rebre la presidenta de la Comissió Europea.
El factor xinès
El comerç entre la UE i el Mercosur ja és rellevant. El 2024, l’intercanvi de béns va superar els 129.000 milions de dòlars, amb un flux equilibrat entre exportacions i importacions. Les vendes del Mercosur cap a la zona es van concentrar en productes agrícoles (42,7%), minerals (30,5%) i polpa i paper (6,8%). En sentit invers, Europa va vendre maquinària i equips (28,1%), productes químics i farmacèutics (25%) i material de transport (12,1%). La gran competència a la regió no és només els EUA sinó la Xina, a aquestes altures el principal soci comercial del Mercosur. El bloc sud-americà va mantenir un superàvit comercial amb el gegant asiàtic el 2024, impulsat principalment per la forta demanda de matèries primeres. Es van exportar béns per un valor superior als 100.000 milions de dòlars i va importar per 85.000 milions de dòlars.
Escenaris immediats
A partir de la firma, la part comercial de competència exclusiva de la UE podria entrar en vigor de manera interina quan el primer país de Mercosur ho validi, sense esperar al consentiment de l’Eurocambra, que encara no té data per al vot i els grups del qual afronten dividits, més atents a interessos nacionals que de famílies polítiques, l’escrutini del pacte. En tot cas, les fortes crítiques que manté el sector agroalimentari europeu i l’amenaça d’eurodiputats de portar el pacte davant el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) han fet que Brussel·les es mostri cauta i no aclareixi si contempla aquesta entrada en vigor provisional o esperarà al consentiment europarlamentari.
El ple del Parlament Europeu pot aprovar o tombar l’acord en la seva totalitat, però no esmenar-lo. Mentrestant, la sessió plenària de la setmana vinent inclou a la seva agenda dues resolucions –una de la ultradreta i una altra de l’esquerra– que demanen denunciar la firma davant el TJUE.
L’acord podrà entrar en vigor provisionalment llavors, però necessitarà a més el vistiplau dels 27 en àmbit nacional per a la seva aplicació definitiva. Cinc països hi van votar en contra –França, Hongria, Polònia, Irlanda i Àustria– i Bèlgica es va abstenir.
Salvaguardes agrícoles
Per superar l’oposició de diversos països a la firma, la Comissió ha pactat amb el Consell i l’Eurocambra un conjunt de salvaguardes que reforcen la protecció del camp europeu davant potencials distorsions greus causades per l’obertura al Mercosur en sectors sensibles per als europeus, com les aus de corral, la carn de boví, els ous, els cítrics i el sucre.
Aquestes mesures estableixen llindars específics perquè Brussel·les pugui iniciar investigacions –i activar mesures específiques després– en cas de fort impacte en productes agrícoles europeus si les importacions de productes sensibles s’incrementen de mitjana un 5% i els preus caiguessin en el mateix percentatge en un període de tres anys (enfront del 10% que va proposar la Comissió en un primer moment).
