Mercosur
Aranzels, contractes públics, matèries primeres...: les claus de l’acord entre la UE i els països del Mercosur
El pacte entre ambdós blocs crearà la zona de lliure comerç més gran del món, amb una rebaixa aranzelària substancial per als productes europeus
Beatriz Ríos
La Unió Europea i els països del Mercosur oficialitzaran aquesta setmana, amb una signatura simbòlica, un acord comercial que ha calgut més de 25 anys per negociar i que comportarà una reducció significativa dels aranzels a les exportacions, un major accés als mercats i facilitarà les importacions de matèries primeres, enmig de les protestes dels agricultors, que temen l’impacte sobre el sector.
La UE és el segon soci comercial de Mercosur, per davant dels EUA. Amb tot, sense un acord de lliure comerç, les empreses europees no disfruten d’un tracte preferencial. Això és més paperassa, normes més complexes i aranzels més alts
L’acord permetrà eliminar el 91% de les barreres aranzelàries. Brussel·les calcula que les empreses estalviaran uns 4.000 milions a l’any. Les indústries farmacèutica, química, tèxtil i automobi lística seran les més beneficiades
L’aliança pretén simplifica els procediments duaners i augmentar la transparència i l’harmonització de les normes. La Comissió considera que això pot ser particularment beneficiós per a les petites i mitjanes empreses.
La rebaixa dels aranzels beneficiarà alguns productes agrícoles, però d’altres poden sortir perdent. En el cas de productes sensibles com la carn de corral, de boví o el sucre, les quotes d’importacions s’introduiran de manera progressiva.
El pacte reconeixerà 344 indicacions geogràfiques europees (el prosciutto di Parma, el prosecco i el whisky irlandès), prohibint-ne les imitacions. Això permet als productors posar preus més alts i garantir-ne l’autenticitat.
S’esperen processos de contractació pública més transparents. A més, la UE ha aconseguit com a part del tracte l’eliminació de les restriccions a les exportacions i rebaixes i fins i tot eliminació dels aranzels sobre matèries primeres clau.
- Atracaments a Figueres
- Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Ens ha deixat l'empordanès Pepitu Gifre, a l'edat de 105 anys, un dels darrers soldats de la Lleva del Biberó
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
- La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
- Pagesos a l'Empordà, geopolítica (i diners) a Amèrica Llatina