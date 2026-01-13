Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mercosur

Aranzels, contractes públics, matèries primeres...: les claus de l’acord entre la UE i els països del Mercosur

El pacte entre ambdós blocs crearà la zona de lliure comerç més gran del món, amb una rebaixa aranzelària substancial per als productes europeus

Protesta a l'AP-7 a Pontós contra l'acord del Mercosur.

Protesta a l'AP-7 a Pontós contra l'acord del Mercosur. / David Borrat / EFE

Beatriz Ríos

La Unió Europea i els països del Mercosur oficialitzaran aquesta setmana, amb una signatura simbòlica, un acord comercial que ha calgut més de 25 anys per negociar i que comportarà una reducció significativa dels aranzels a les exportacions, un major accés als mercats i facilitarà les importacions de matèries primeres, enmig de les protestes dels agricultors, que temen l’impacte sobre el sector.

La situació actual

La situació actual

La UE és el segon soci comercial de Mercosur, per davant dels EUA. Amb tot, sense un acord de lliure comerç, les empreses europees no disfruten d’un tracte preferencial. Això és més paperassa, normes més complexes i aranzels més alts

Menys aranzels

Menys aranzels

L’acord permetrà eliminar el 91% de les barreres aranzelàries. Brussel·les calcula que les empreses estalviaran uns 4.000 milions a l’any. Les indústries farmacèutica, química, tèxtil i automobi lística seran les més beneficiades

Procediments més simples

Procediments més simples

L’aliança pretén simplifica els procediments duaners i augmentar la transparència i l’harmonització de les normes. La Comissió considera que això pot ser particularment beneficiós per a les petites i mitjanes empreses.

Quotes per als productes agrícoles

Quotes per als productes agrícoles

La rebaixa dels aranzels beneficiarà alguns productes agrícoles, però d’altres poden sortir perdent. En el cas de productes sensibles com la carn de corral, de boví o el sucre, les quotes d’importacions s’introduiran de manera progressiva.

Productes més protegits

Productes més protegits

El pacte reconeixerà 344 indicacions geogràfiques europees (el prosciutto di Parma, el prosecco i el whisky irlandès), prohibint-ne les imitacions. Això permet als productors posar preus més alts i garantir-ne l’autenticitat.

Transparència

Transparència

S’esperen processos de contractació pública més transparents. A més, la UE ha aconseguit com a part del tracte l’eliminació de les restriccions a les exportacions i rebaixes i fins i tot eliminació dels aranzels sobre matèries primeres clau.

