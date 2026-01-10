L’1% més ric del planeta ha emès en només deu dies el total d’emissions que li correspondrien per a tot el 2026
Una anàlisi d’Oxfam Intermón mostra que les grans fortunes espanyoles hauran esgotat el pressupost de CO2 el 16 de gener
ACN
Deu dies després de començar l’any, l’1% de la població més rica del planeta ja ha esgotat el ‘pressupost anual’ d’emissions de carboni, és a dir, el màxim de CO2 que cada persona pot emetre proporcionalment per limitar l’augment de la temperatura global. Ho indica una anàlisi d’Oxfam Intermón, que adverteix que en el cas del 0,1% més ric aquest llindar es va superar abans: el 3 de gener. A l’estat espanyol, es reprodueix aquest patró. Si es mantenen els nivells actuals d’emissions, l’1% de les persones amb més riquesa esgotarà el marge anual de CO2 el 16 de gener, mentre que el 0,1% més ric ja l’ha consumit el dia 4. Per limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 °C, l’1% més ric hauria de reduir les emissions un 97 % abans del 2030.
Norman Martín, especialista en Polítiques sobre Canvi Climàtic d’Oxfam Intermón, assenyala que han anomenat la data en què l’1% més ric esgota el seu pressupost d’emissions ‘pollutocrat day’, o ‘dia de la contaminocràcia’, amb l’objectiu de “denunciar la responsabilitat desproporcionada de les persones ultrariques en l’acceleració de la crisi climàtica”.
Oxfam Intermón alerta que es tracta d’una bretxa estructural. El 2022, una persona de l’1% amb més ingressos va emetre de mitjana gairebé 15 vegades més carboni que una persona de la meitat de la població amb menys ingressos. Aquell mateix any, a Espanya una sola persona del 0,1% amb més riquesa va generar 55 vegades més emissions que una persona del 50% amb menys ingressos.
L’organització adverteix que aquesta desigualtat té greus conseqüències a escala global. Segons les estimacions, les emissions generades en un sol any per l’1% més ric provocaran 1,3 milions de morts relacionades amb la calor abans que acabi el segle.
A més, les persones que menys han contribuït a la crisi climàtica, com població dels països més empobrits, comunitats indígenes, dones i nenes, són les que en patiran les pitjors conseqüències. “El canvi climàtic no només escalfa el planeta, també agreuja les desigualtats", avisa Martín en declaracions recollides en un comunicat.
“És urgent que els governs apliquin polítiques redistributives per protegir les persones que menys tenen i actuïn sobre els principals contaminants. Els líders mundials tenen la responsabilitat i l’oportunitat d’encaminar el món cap als objectius climàtics i generar beneficis nets per a les persones i el planeta”, afegeix el portaveu.
Un multimilionari genera tantes emissions en una setmana com una persona molt pobra en tota la vida
Oxfam Intermón assenyala que l’estil de vida de les persones ultrariques en dispara les emissions. Per exemple, en el cas d’un multimilionari europeu, la petjada de carboni generada durant gairebé una setmana per l’ús d’avions privats i iots de luxe equival a la que genera una persona situada dins de l’1 % més pobre de la població mundial al llarg de tota la vida.
L’organització afegeix el paper de les grans fortunes com a inversors en les indústries més contaminants i indica que, de mitjana, cada multimilionari posseeix una cartera d’inversions en empreses que genera 1,9 milions de tones de CO₂ l’any. Martín també alerta de la influència dels més rics en el disseny de polítiques i negociacions climàtiques.
L'organització insta els governs a pressionar els ultrarics perquè contaminin menys
L’organització demana als governs que pressionin les persones ultrariques perquè redueixin les emissions i que garanteixin que qui més contamina assumeixi la seva responsabilitat, amb mesures com redistribuir l’esforç en la reducció d’emissions segons la petjada de carboni i la capacitat econòmica.
També proposa augmentar els impostos sobre els ingressos i el patrimoni de les persones molt riques i donar suport a les negociacions de la Convenció de l’ONU sobre Cooperació Fiscal Internacional. A més, reclama aplicar impostos als beneficis extraordinaris de les empreses de combustibles fòssils i eliminar-los els subsidis.
