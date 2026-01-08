Ens ha deixat als 91 anys
Brigitte Bardot descansa al costat dels seus pares i avis al cor de la Costa Blava
El fèretre de la icona mundial del cinema reposa al cementiri marí de Saint-Tropez, on va ser acomiadada en una cerimònia íntima
Catalina Guerrero (EFE)
El fèretre de Brigitte Bardot, icona mundial del cinema, reposa des d’aquest dimecres al costat dels seus pares i avis al cementiri marí de la localitat de Saint-Tropez, a la Costa Blava francesa, davant del mar Mediterrani, deu dies després de morir als 91 anys a causa d’un càncer.
Saludada per centenars de veïns i admiradors pels carrers de Saint-Tropez, després del funeral la comitiva es va dirigir cap al cementiri marí, situat sota la ciutadella i davant del Mediterrani, on també es troba la tomba del seu primer marit, Roger Vadim, el realitzador d’Et Dieu... créa la femme (I Déu va crear la dona), que el 1956, amb només 22 anys, la va catapultar a l’estrellat.
El seu vidu, Bernard d’Ormale, amb qui va compartir els últims 33 anys de la seva vida, va explicar a Paris Match per què no va ser inhumada a La Madrague, la seva famosa casa de pescadors a Saint-Tropez, tal com desitjava. “Es va adonar que no seria viable per a l’Ajuntament. Imagineu les processons de turistes amuntegant-se en el camí estret del litoral (fins a la casa). Brigitte es va resignar a abandonar les gestions i va acceptar la idea d’estar al panteó on es troben els seus pares, a qui adorava”, va manifestar d’Ormale.
La seva inhumació es va celebrar en la més absoluta intimitat, mentre que la cerimònia religiosa oficiada prèviament, i a la qual només van poder assistir uns 400 familiars i membres de la Fundació Brigitte Bardot, va poder ser seguida en directe per una multitud en tres pantalles gegants al poble.
Entre els convidats hi havia Mireille Mathieu, que va cantar a capella davant del fèretre de Bardot, cobert de ratan i flors, el Panis Angelicus, basat en l’obra de César Franck, amb lletra de sant Tomàs d’Aquino, i a continuació el tenor d’òpera pop francès Vincent Niclo va cantar l’Ave Maria de Gounod.
El fèretre va sortir de l’església amb els acords de la cançó Djobi Djoba dels Gipsy Kings, als quals Bardot va contribuir a promocionar i que la consideraven “una gitana rossa”, en paraules de Chico, el líder del grup. L’havia rebut aproximadament una hora abans el seu únic fill, Nicolas-Jacques Charrier, de 65 anys, que va viatjar des d’Oslo acompanyat de les seves filles i netes.
L’absència principal va ser la de la germana de l’actriu, Marie-Jeanne Bardot, coneguda com Mijanou, de 87 anys i resident als Estats Units. Va expressar el seu dolor en un missatge llegit pel diaca durant la missa: “La meva Bri, has estat amb mi tota la vida. Tenia tanta por que desapareguessis, però no, sento la teva presència alegre. Si us plau, queda’t amb mi fins que em reuneixi amb tu”.
“Tota la seva vida, va encarnar la llibertat. Estimava molt França, la seva França. Estava orgullosa. Tres quartes parts dels francesos estan en contra de la caça de la guineu, i no entenc per què els polítics no fan res al respecte”, va subratllar el secretari general de la Fundació Brigitte Bardot des del 2020, Max Guazzini, que va fer un retrat poètic de BB durant el funeral. “‘Piu, piu!’, són les últimes paraules que Brigitte Bardot li va dirigir a Bernard”, el seu marit, abans de morir, va assenyalar Guazzini.
Últims dies complicats
El seu vidu va revelar a Paris Match que va morir a causa d’un càncer i que els últims dies van ser complicats. Hospitalitzada dues vegades durant la tardor passada, Bardot va voler acabar els seus dies a La Madrague, tot i que allà la situació per a les seves cures era “més complicada, sobretot pel dolor persistent d’esquena que li causava patiment i esgotament”, i que la feia estar “incòmoda, fins i tot prostrada al llit”, però va estar “conscient i preocupada pel benestar dels animals fins al final”, va explicar d’Ormale.
A més de Mireille Mathieu i de Chico dels Gipsy Kings, entre les personalitats assistents al funeral hi havia Paul Belmondo i Paul Watson, figura destacada del moviment per la conservació de les balenes.
En l’àmbit polític, hi van assistir la líder de la ultradreta Marine Le Pen, amb la ideologia de la qual simpatitzava Bardot, i la ministra delegada d’Igualtat de Gènere, Aurore Bergé, entre d’altres.
L’Elisi va enviar una corona de flors en nom del president francès, Emmanuel Macron, i la seva esposa, Brigitte, malgrat els seus vincles amb l’extrema dreta i les posicions altament controvertides de Bardot, condemnada en cinc ocasions per injúries i incitació a l’odi de caràcter xenòfob i homòfob entre 1996 i 2021, especialment contra minories musulmanes.
L’homenatge de Saint-Tropez, un poble de pescadors en el seu origen, que va engalanar els seus carrers amb múltiples fotos de la seva cèlebre veïna, conclou aquesta tarda amb un esdeveniment en una prada de la localitat, l’oficina de turisme de la qual exhibeix fotos de Bardot amb un missatge senzill: “Gràcies, Brigitte”.
- Figueres permetrà obrir tots els diumenges a botigues i grans superfícies
- Ramonet Julián, llegenda de l'escalada: “La gent, quan veu vies meves, ja no s'hi posa”
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- El Port de la Selva no multarà per no portar la balisa V-16: “Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo”
- VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics
- Els francesos i els sous a l'Empordà
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Frederic Carbó, president de Comerç Figueres: “Cal obrir diumenges per competir amb el Gran Jonquera i la Roca Village”