Veneçuela
Els EUA rebaixen la qualificació del càrtel dels Soles
El càrtel dels Soles, diu ara el Departament de Justícia dels EUA, és un nom propi de l’argot al país sud-americà i no una organització delictiva
Abel Gilbert
El càrtel dels Soles es difumina. La seva existència no la nega només Nicolás Maduro ni el que queda del madurisme a Veneçuela, sinó que ara el mateix el Departament de Justícia dels EUA ha fet marxa enrere. Aquesta "correcció" suposa una presa de distància de l’acusació central que va promoure el Govern de Donald Trump el 2020 i va ser sistemàticament repetida des del retorn al poder fins a desembocar en la captura del deposat president veneçolà. El càrtel dels Soles, diu ara el Departament de Justícia, és un nom propi de l’argot al país sud-americà i no una organització delictiva. En el nou document es parla d’un "sistema de clientelisme".
Washington també havia assegurat que aquest càrtel estava associat amb el grup criminal Tren de Aragua, sorgit d’una presó veneçolana, i el càrtel de Sinaloa, per enviar drogues al territori nord-americà. I per això el va designar com a "organització terrorista estrangera". Aquest va ser un dels fonaments dels atacs contra les embarcacions i les accions que van acabar amb la intervenció a Veneçuela. La nova imputació modificada per la fiscalia manté els assenyalaments al cap d’Estat per tràfic de drogues.
