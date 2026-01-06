França
Fins a 8 mesos de presó per als 10 acusats de ciberassetjar Brigitte Macron
Leticia Fuentes
"Brigitte Macron és un home". Durant anys, Brigitte Macron, la dona del president de França, ha hagut d’aguantar un incessant ciberassetjament sobre la seva identitat de gènere. La teoria que no és una dona va començar amb unes publicacions a xarxes socials que van anar armant una pertorbadora història a internet, arribant fins i tot a convertir-se en un tema viral als Estats Units. Després de mesos de litigi, el Tribunal Correccional de París va condemnar aquest dilluns a penes de fins a vuit mesos de presó per als 10 acusats de "ciberassetjar" la primera dama de França.
Tots ells són d’origen francès, d’entre 41 i 65 anys, i van ser condemnats no només per ciberassetjament, sinó també per difondre informació falsa sobre el seu gènere, la seva edat o fins i tot per llançar acusacions de pedofília contra la dona del president. Hores abans del veredicte, Brigitte Macron va declarar en una entrevista per a la cadena francesa TF1 que "la seva història familiar no ha de ser manipulada". "Vull ajudar els adolescents a lluitar contra l’assetjament. Però si no dono exemple, serà difícil", insistia a dir.
Impacte familiar
A finals del 2024, la família Macron va decidir tallar el que consideren una "notícia falsa que ha anat massa lluny", presentant una demanda tant a França com als Estats Units contra els autors de la rocambolesca teoria. Absent durant tot el procés judicial, Brigitte va declarar als investigadors que aquest rumor havia tingut un impacte "molt fort" en la seva família, incloent els seus nets, que patien burles a l’escola.
Entre els condemnats figuren l’escriptor Aurélien Poirson-Atlan, conegut a internet com Zoé Sagan, i la mèdium Amandine Roy, tots dos condemnats a sis mesos de presó.
La batalla judicial no ha acabat. Als EUA, els Macron van presentar una demanda contra la influencer Candace Owens, que va publicar una sèrie de vídeos a Youtube que magnificaven la notícia falsa, i altres instigadors.
