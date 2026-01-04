Tragèdia a la revetlla de Cap d’Any
Les primeres víctimes identificades a Suïssa tenen entre 16 i 21 anys
Les autoritats obren una investigació penal per presumpta negligència contra la parella francesa que regenta el bar on es va desencadenar l’incendi
Gemma Casadevall
Les autoritats suïsses van tornar als seus familiars els quatre primers cadàvers identificats, del total de 40 víctimes mortals confirmades en l’incendi del bar Le Constellation de Crans-Montana durant la festa de la revetlla de Cap d’Any. Són quatre joves suïssos, dos homes i dues dones, d’entre 16 i 21 anys. Els equips forenses continuen treballant en la identificació de la resta dels morts, una tasca reconeguda àrdua, ja que molts van quedar irreconeixibles per les flames. Eren majoritàriament persones molt joves, fins i tot adolescents.
Així mateix, ahir també es va informar de l’obertura d’una instrucció penal contra la parella de francesos que regenta el bar, Jacques i Jessica Moretti. Se’ls investiga per presumpte homicidi, lesions corporals i incendi, en tots tres casos per negligència, segons va informar la policia del cantó de Valais.
Se segueix en paral·lel l’evolució dels 119 ferits, molts d’ells en estat crític. Es troben en diferents hospitals tant de Suïssa com d’Alemanya, Itàlia, França o Polònia, entre altres països a què van ser transferits perquè els centres sanitaris suïssos van quedar desbordats en les seves capacitats. Entre els ferits hi ha 34 estrangers de nacionalitats diverses, principalment francesos i italians, però també un serbi, un bosnià, un portuguès, un luxemburguès i un polonès.
Es dona per fet que l’origen de l’incendi desencadenat a les 01:30 de la passada revetlla de Cap d’Any al bar de l’estació d’esquí suïssa, del cantó francòfon de Valais, van ser bengales enceses en ampolles de xampany, que van prendre ràpidament al sostre del bar i es van estendre vertiginosament a la resta del local. L’estreta escala que conduïa al bar del soterrani es va convertir en una ratera per als fins a 300 joves concentrats en el local, d’edats entre 16 i 25 anys, o fins i tot més joves.
La fiscal general del cantó, Béatrice Pilloud, va confirmar divendres que tots els indicis apuntaven a les bengales com a causa de l’infern desencadenat a l’interior de Le Constellation.
En aquell moment ja circulaven en mitjans suïssos, alemanys i francesos vídeos presos per alguns d’aquests joves al bar en què s’apreciava clarament l’origen de l’incendi. Els testimonis d’alguns supervivents sostenien aquesta versió. Béatrice Pilloud va avançar que es portaria a terme una investigació exhaustiva, davant les possibles responsabilitats penals dels amos del local o el personal que es trobava al bar, fins i tot per determinar si es van complir les normes d’aforament, seguretat i mesures antiincendis.
Tot apunta a l’escuma acústica utilitzada per insonoritzar el bar on es va declarar el foc com un dels elements clau examinats pels investigadors, segons va indicar la justícia suïssa. "S’està tractant d’esbrinar si aquesta escuma és l’adequada i si ha format part o no de l’origen del foc i de la seva expansió per la sala, va assenyalar ahir Pilloud. Els vídeos difosos a través de les xarxes socials mostren la inflamació ràpida del sostre del soterrani del bar, recobert d’escuma acústica.
Dubtes sobre els amos del bar
Els gerents del local són Jacques i Jessica Moretti, de 49 i 40 anys, tots dos francesos. En declaracions al portal suís 20 Minuten van assegurar estar "destrossats" i sentir-se "incapaços de menjar o de dormir". Van garantir la seva "plena cooperació" amb la investigació. Van afirmar, d’altra banda, que el seu local complia totalment els requisits de seguretat establerts i que durant els deu últims anys, des que són al capdavant del bar Le Constellation, havien superat totes les revisions tècniques.
El diari francès Le Parisien assegura que el matrimoni té antecedents policials relacionats amb la prostitució. Afirma així mateix aquest mitjà que l’home va ser condemnat fa vint anys per un cas de segrest i estafa, tot i que no se li coneixen vincles actuals amb el crim organitzat.
La investigació de la tragèdia es presenta treballosa. El centre de Crans-Montana és des de la passada revetlla de Cap d’Any un paisatge de desolació, entre mars de flors en record de les víctimes, rostres de persones destrossades pel dolor i missatges de suport als que han perdut un ésser estimat. De ser un lloc identificat amb el luxe i les boniques pistes d’esquí ha passat a ser exponent d’esquinç compartit.
