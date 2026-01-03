Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La primera imatge de Nicolás Maduro després de ser capturat pels Estats Units

Segons informen mitjans nord-americans, el president de Veneçuela es dirigeix cap a Guantánamo

Nicolás Maduro després de ser capturat per l'excércit dels Estats Units

Nicolás Maduro després de ser capturat per l'excércit dels Estats Units / Truth Social

Redacció

Després de diverses hores sense tenir notícies sobre la captura de Nicolás Maduro, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha difós a través de la seva xarxa social True Social la primera imatge del president veneçolà després de la seva captura, la matinada d’aquest dissabte.

La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, havia demanat a Washington “una prova de vida immediata” de Maduro i de “la seva esposa, Cilia Flores”. Per la seva banda, el fiscal general, Tarek William Saab, ha parlat literalment de “segrest”. A la imatge es pot veure Maduro dins d’un portaavions, amb un antifaç que li impedeix veure-hi i amb un xandall de color gris. Segons Donald Trump, la imatge ha estat presa a bord de l’Iwo Jima.

Cal destacar que a la imatge només es pot veure Nicolás Maduro, tot i que també s’havia confirmat la detenció de la seva esposa, Cilia Flores.

La foto de Maduro detingut publicada per Trump

La foto de Maduro detingut publicada per Trump / Donald Trump

Maduro, rumb a Guantánamo

La cadena nord-americana ABC informa que Maduro arribarà a la badia de Guantánamo i serà entregat a l’FBI abans de partir cap a Nova York. Un reporter de CBS afirma que Maduro arribarà avui a l’Aeroport Internacional Stewart de Nova York.

