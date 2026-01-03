La primera imatge de Nicolás Maduro després de ser capturat pels Estats Units
Segons informen mitjans nord-americans, el president de Veneçuela es dirigeix cap a Guantánamo
Redacció
Després de diverses hores sense tenir notícies sobre la captura de Nicolás Maduro, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha difós a través de la seva xarxa social True Social la primera imatge del president veneçolà després de la seva captura, la matinada d’aquest dissabte.
La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, havia demanat a Washington “una prova de vida immediata” de Maduro i de “la seva esposa, Cilia Flores”. Per la seva banda, el fiscal general, Tarek William Saab, ha parlat literalment de “segrest”. A la imatge es pot veure Maduro dins d’un portaavions, amb un antifaç que li impedeix veure-hi i amb un xandall de color gris. Segons Donald Trump, la imatge ha estat presa a bord de l’Iwo Jima.
Cal destacar que a la imatge només es pot veure Nicolás Maduro, tot i que també s’havia confirmat la detenció de la seva esposa, Cilia Flores.
Maduro, rumb a Guantánamo
La cadena nord-americana ABC informa que Maduro arribarà a la badia de Guantánamo i serà entregat a l’FBI abans de partir cap a Nova York. Un reporter de CBS afirma que Maduro arribarà avui a l’Aeroport Internacional Stewart de Nova York.
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
- Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
- VÍDEO | L'embassament de Darnius-Boadella comença l'any en plena forma: ja supera el 80% de la seva capacitat
- MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà
- Els antics voluntaris de la gossera de Figueres exigeixen “la construcció urgent” del centre de Pedret i Marzà
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”