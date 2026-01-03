Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crisi entre els Estats Units i Veneçuela: última hora de les fortes explosions registrades a Caracas

Consulta l'última hora de l'escalada de tensió entre els dos països

Donald Trump i Nicolás Maduro en dues imatges d'arxiu

Donald Trump i Nicolás Maduro en dues imatges d'arxiu / arxiu

Alba Díaz

El Govern de Veneçuela ha denunciat aquest dissabte una sèrie d'atacs aeris efectuats per Estats Units contra "territori i població veneçolans en les localitats civils i militars" de la capital del país, Caracas, i els estats de Miranda (on es troba la ciutat), Aragua i La Guaira en el que ha condemnat com una "gravíssima agressió militar contra territori i població veneçolans".Fonts de la Casa Blanca han confirmat que, efectivament, l'Exèrcit d'Estats Units ha començat una operació militar en territori veneçolà com a mesura de pressió contra el president, Nicolás Maduro.

Consulta l'última hora de les explosions i de l'escalada de tensió entre els dos països..

“Guardar els WhatsApp amb el teu cap pot ser clau”: l’avís d’un advocat laboralista

La crisi dels Estats Units i Veneçuela, en directe: Trump diu que Maduro ha estat "capturat i traslladat" fora del país

Veneçuela atribueix als Estats Units diverses explosions al país i avisa que és "una gravíssima agressió militar"

L'increment de la soledat no volguda al Baix Empordà provoca desigualtats entre la gent gran en funció del poble on viu

MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà

El delta de l'Ebre afronta la urgència de salvar una "banyera" que s'enfonsa amb el canvi climàtic

El sector de la joguina reviu el 2025 i experimenta un "moment d'or" en la venda de jocs de taula

Un veí de Blanes afronta 37 anys i 9 mesos de presó per assetjar menors a Internet i aconseguir imatges pornogràfiques

