Tràgic Any Nou a Suïssa
Imatges divulgades per diversos mitjans apunten a un joc amb bengales com a possible inici de l’incendi a Crans-Montana
Familiars i supervivents esperen notícies sobre els desapareguts a l’exclusiva estació d’esquí suïssa
DIRECTE Incendi de Crans-Montana, al minut
Gemma Casadevall
Grups de familiars i supervivents de la tragèdia que va tenir lloc a la festa de Cap d’Any del bar Le Constellation de l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana, al cantó francòfon de Valais, esperen desesperadament notícies dels seus, mentre se succeeixen les informacions sobre un joc amb bengales com a possible detonant de l’incendi que ha deixat almenys 40 morts i uns 115 ferits, alguns en situació crítica.
El diari suís ‘Blick’ difon les imatges del que aparentment va passar cap a la 01.30 de la matinada al bar del soterrani del local, amb diverses ampolles de xampany aixecades cap al sostre, cada una amb una bengala cremant. El local en aquests moments està ple, amb joves que fan fotos amb els telèfons mòbils. Suposadament són imatges dels instants precedents a la tragèdia, difoses tant per aquest mitjà suís com per la televisió francesa BFMTV i el diari alemany ‘Bild’. Coincideixen amb el relat d’alguns supervivents, segons els quals el foc es va estendre en qüestió de segons al sostre, de fusta. A partir d’allà, va convertir en un infern un local en el qual s’havien concentrat uns 300 joves, més 40 més que celebraven l’Any Nou a l’exterior. L’accés al soterrani era a través d’una escala una micaestreta, segons el relat difós per alguns mitjans. No hi ha confirmació oficial ni del suposat joc de bengales o altres artefactes pirotècnics ni tampoc sobre la distribució del local o els seus dispositius de seguretat. A l’estupor generat per la catàstrofe, així com la desesperació dels que esperen notícies dels seus, se suma la incredulitat davant la suposada negligència que va poder ocasionar una tragèdia que sembla impròpia d’un país on regeixen estrictes regulacions de seguretat.
Les autoritats suïsses mantenen una cautela extrema en tot el que envolta la investigació del que ha passat. Han advertit que la identificació de les víctimes pot ser un procés llarg, a la qual cosa se suma l’estat crític en què es troben almenys una cinquantena dels ferits. Molts d’ells van ser traslladats en helicòpter immediatament després de la catàstrofe a hospitals tant d’altres ciutats de Suïssa, des de Berna a Ginebra o Zuric, però també a Alemanya, Itàlia i França. Tampoc hi ha informacions oficials sobre les nacionalitats dels afectats, per respecte a la privacitat de les víctimes o els seus familiars. Però es parteix de la base que entre ells hi haurà estrangers, principalment italians i francesos.
Le Constellation és un local freqüentat per joves turistes que van a l’estació d’esquí suïssa. La festa organitzada per al Cap d’Any en aquest bar estava orientada a joves d’entre 15 i 20 anys, segons ha informat ‘Blick’. Per part de les autoritats suïsses s’ha apuntat així mateix que entre les víctimes hi pot haver gent molt jove, fins i tot menors. «És una de les tragèdies més terribles que ha viscut el nostre país. No hi ha precedents», va afirmar per la seva banda el president de la Confederació Helvètica, Guy Parmelin, que just dijous va accedir al seu càrrec.
