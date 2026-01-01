Successos
Un incendi en un bar la nit de Cap d’Any causa almenys 40 morts a Suïssa
El sinistre, en una exclusiva estació d’esquí, deixa més d’un centenar de ferits
El foc s’inicia per una espelma o bengala en una ampolla de xampany
Gemma Casadevall
Un incendi al bar Le Constellation, a l’exclusiva estació d’esquí de Crans-Montana del cantó de Valais (al sud de Suïssa), va causar durant la celebració de Cap d’Any, dijous a la matinada, almenys 40 morts i 115 ferits, 50 dels quals d’extrema gravetat, segons el comandant de la policia cantonal, Frédéric Gisler. És una "tragèdia sense precedents" en la història recent de Suïssa, va afegir el president de la Confederació Helvètica, Guy Parmelin, desplaçat al lloc dels fets. L’origen de l’incendi, segons van explicar testimonis directes, potser va ser una espelma o una bengala col·locada en una ampolla de xampany a la barra del bar del soterrani del local. Ni les autoritats cantonals ni la Policia van confirmar aquesta hipòtesi, encara sotmesa investigació.
Així mateix, també s’investiga si l’escala que conduïa al soterrani era massa estreta, com s’ha afirmat en alguns mitjans locals, i si va contribuir amb això a convertir en una autèntica ratera el local, freqüentat per turistes estrangers. Suposadament a la festa hi havien acudit joves d’entre 15 i 20 anys, detall que tampoc van confirmar les autoritats, tot i que sí que van deixar entreveure que entre les víctimes hi pot haver adolescents. "Imaginem que hi havia molts joves entre els presents", va afirmar un portaveu policial.
"La commoció és enorme, incommensurable, i el més prioritari és ara atendre les víctimes", va dir Parmelin, que just aquests dies va assumir el càrrec presidencial de manera rotatòria. La majoria del centenar llarg de ferits estaven en situació de gravetat o fins i tot crítica i van ser traslladats en helicòpters a ciutats de tot Suïssa.
Identificació de les víctimes
No va caldre la seva identitat ni nacionalitats, ja que això està també subjecte a la seva identificació i al degut "respecte a la seva privacitat" i la dels seus familiars, va afegir Gisler. Es va donar per fet que hi ha italians, francesos i potser alemanys, països que van oferir col·laboració en la identificació dels afectats. El procés "pot ser llarg", van advertir les autoritats suïsses, ja que alguns dels cossos trobats van quedar irreconeixibles.
Dos testimonis directes, unes noies franceses, havien relatat a la cadena de televisió gal·la BFMTV que el detonant de l’incendi va ser una bengala o una espelma col·locada en una ampolla de xampany. En imatges que circulen a les xarxes socials s’aprecia com les flames s’escampen vertiginosament per la decoració i el sostre, de fusta, sobre la barra del bar. Tot seguit es van estendre a gran velocitat per aquest espai. D’allà van passar, en qüestió de segons, a la planta superior i després a la resta del local. Altres fonts, així mateix citades per mitjans suïssos, havien atribuït l’origen del sinistre a un petard que va esclatar a dins.
Atemptat descartat
Oficialment, les causes de la tragèdia encara són matèria d’investigació. L’únic que sembla totalment descartat és que es tractés d’un atemptat, segons la policia. Es parteix de la base que va ser un accident, derivat de l’ús d’un artefacte pirotècnic o d’una espelma, que va seguir l’incendi i deflagració posterior.
El sinistre es va originar a la barra de bar del soterrani, on en aquell moment hi havia gairebé un centenar de persones celebrant. A aquesta part de l’exclusiu local s’hi accedeix, segons sembla, per una escala una mica estreta. Les autoritats locals van rebutjar entrar en especulacions sobre si el local complia les normes de seguretat requerides.
L’incendi es va originar cap a les 01.30 hores de la matinada. En aquell moment es trobaven al lloc entre 300 i 400 persones, i 40 més a l’exterior. Minuts després de saltar la primera alarma van arribar al lloc els primers vehicles de bombers, i després un gran operatiu entre policia, ambulàncies i serveis d’extinció d’incendis.
Es va escampar el pànic, hi va haver escenes "apocalíptiques", segons testimonis directes. Desenes de persones miraven de sortir pels seus propis mitjans del local, algunes amb la roba en flames, mentre a dins quedaven atrapats altres visitants greument ferits. Els serveis d’emergència hi van incloure una desena d’helicòpters, entre altres dotacions del cos de bombers, així com fins a 40 ambulàncies procedents dels hospitals més pròxims.
Les autoritats locals ja havien ofert a primera hora del matí d’ahir una conferència de premsa per donar les primeres informacions sobre el que havia passat. No obstant, no van concretar llavors el nombre de víctimes ni van donar dades personals ni nacionalitat sobre els afectats. Van assegurar, així mateix, que l’incendi ja estava sota control, tot i que a les nou del matí continuava l’operatiu dels bombers al local i els seus voltants.
Trasllat en helicòpters
Els ferits van ser traslladats en les hores immediates a diversos hospitals d’aquest cantó. El més gran, l’Hospital de Sion, va rebre els més greus i la seva unitat de cures intensives estava desbordada. Altres afectats van ser traslladats en helicòpter a les principals ciutats suïsses, com Berna, Ginebra, Lausana i fins i tot Zúric, a gairebé 300 quilòmetres de distància. A França, Alemanya i Itàlia es va atendre així mateix altres ferits, tot i que no es va especificar si es tractava de nacionals d’aquests països.
Les autoritats havien prohibit els focs artificials per a les celebracions de Cap d’Any a la popular estació d’esquí, incloses les festes que tenen lloc a la seva plaça major, a causa de les condicions mediambientals i per l’absència de neu en la present temporada.
La localitat habitualment està coberta per una capa de neu en aquest període de l’any, però no era així aquesta vegada, a causa de les altes temperatures i la falta de precipitacions registrades aquest hivern.
Les autoritats havien col·locat pel poble cartellsen què indicaven la prohibició de focs artificials per celebrar el pas del 2025 al 2026, segons va confirmar Efe a través de residents de Crans-Montana amb qui es va comunicar.
La notícia de la tragèdia va impactar a Alemanya, país on la nit de Cap d’Any s’identifica amb l’ús descontrolat de la pirotècnica. Hi ha un debat recurrent des de fa anys en l’opinió pública i autoritats alemanyes sobre la seva prohibició, però fins ara no s’ha fet efectiva malgrat les alarmes fins i tot d’organitzacions mediambientals, que alerten dels estralls que causen en humans i animals.
