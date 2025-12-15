Successos
Troben morts l’actor i director Rob Reiner i la seva dona Michele Singer
Els van localitzar a la seva casa de Los Angeles, pel que sembla haurien estat apunyalats
EFE
L’actor, director i productor nord-americà Rob Reiner, de 78 anys, va ser trobat mort aquest diumenge a casa seva a Brentwood (Los Angeles) juntament amb la seva dona, Michele Singer, que, pel que sembla, haurien estat apunyalats, segons ha informat la revista Variety.
D’acord amb la publicació, que va assenyalar que les morts van ser confirmades pels mitjans TMZ i People, els fets s’investiguen com un homicidi, segons el Departament de Policia de Los Angeles.
Reiner és fill de l’escriptor, director i comediant Carl Reiner. A més, va guanyar premis Emmy al millor actor secundari en una comèdia els anys 1974 i 1978.
Segons la biografia publicada a la pàgina d’IMDB, Rob Reiner va néixer el 6 de març de 1947 al Bronx, Nova York (EUA), i estava casat amb Michele Singer des del 1989. És conegut per All in the Family (1971), This Is Spinal Tap (1984) i El llop de Wall Street (2013). I, com a director, una de les seves pel·lícules més emblemàtiques és When Harry Met Sally, una de les seves pel·lícules emblemàtiques, així com La princesa promesa, Alguns homes bons, Misery i Compte amb mi.
Commoció en el món de la política i l’art
Destacats polítics, actors i altres artistes es van mostrar aquest dilluns commocionats per la mort del director nord-americà. "La Michelle i jo estem desconsolats per la tràgica mort de Rob Reiner i la seva estimada esposa, Michele. Els èxits de Rob al cinema i a la televisió ens van regalar algunes de les històries més preuades de la pantalla", va escriure l’expresident Barack Obama a X.
"Però darrere de totes les històries que va produir hi havia una profunda creença en la bondat de les persones i un compromís de tota la vida per posar aquesta creença en pràctica", va afegir.
L’exvicepresidenta dels EUA Kamala Harris va assenyalar, per la seva banda, que "l’obra de Rob Reiner ha impactat generacions d’americans. Els personatges, els diàlegs i les imatges que va donar vida al cinema i a la televisió són presents en la nostra cultura".
I el governador de Califòrnia, el demòcrata Gavin Newsom, que va dir que va sentir que se li trencava el cor quan va conèixer la notícia, va afirmar que "Rob va ser el geni de gran cor que hi havia darrere de tantes de les històries clàssiques que estimem".
L’actor i productor Elijah Wood va assegurar a X que se sentia "horroritzat en assabentar-se de la mort" de Reiner i de la seva "meravellosa esposa" Michele.
"Estic absolutament commocionada i horroritzada en assabentar-me del que ha passat amb Rob Reiner i la seva esposa Michele. Això és una farsa. Prego per una justícia ràpida. El meu condol a la seva família i als seus fills. Em falten les paraules", va assenyalar a les xarxes l’actriu Roseanne Barr.
James Woods, que va protagonitzar Fantasmes del passat (Ghosts of Mississippi), dirigida per Reiner, va lamentar la mort del seu "bon" amic. "Les diferències polítiques mai no van obstaculitzar el nostre amor i respecte mutu", va precisar a X.
