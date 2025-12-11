Almenys 22 morts i 16 ferits per l’esfondrament de dos edificis a Fes
El col·lapse va tenir lloc en una zona de noves construccions a la perifèria de la ciutat
Marc Ferrà
Una gran muntanya de runa, desenes d’operaris buscant supervivents i centenars de veïns seguint cada moviment. De dimarts a la nit a ahir, dos edificis residencials a la ciutat de Fes, al centre del Marroc, es van esfondrar. A l’hora de tancar aquesta edició, hi havia 22 víctimes mortals, segons el balanç provisional de les autoritats. Setze persones més van resultar ferides, entre elles cinc nens, segons la televisió nacional. Els operaris d’emergència seguien treballant ahir a la zona i van desallotjar els edificis pròxims.
L’ensorrament es va produir al barri de Mostaqbal, una zona de noves construccions a la perifèria de la ciutat. Segons les autoritats, es tracta de dos edificis contigus de quatre plantes on vivien vuit famílies. El canal Al-Jazeera, a més, afirma que en un dels apartaments s’hi celebrava el bateig d’un nen acabat de néixer, cosa que explica l’alt nombre de víctimes. Segons assenyalen, bona part d’aquestes víctimes són dones i nens.
L’ensorrament es va produir cap a quarts de dotze de la nit, van explicar els veïns a la premsa local. Primer es va enfonsar un dels edificis i després el segon, cosa que va provocar el pànic, per por de més ensorraments i per l’exercici de salvament dels que van quedar sota de la runa. Després de l’arribada dels equips d’emergència, els ferits van ser traslladats al Centre Hospitalari Universitari de Fes per sotmetre’s als exàmens necessaris i rebre l’atenció mèdica.
La fiscalia de la ciutat va donar instruccions a la policia judicial per obrir una investigació a fi de saber les causes de l’ensorrament, segons el diari Hespress.
