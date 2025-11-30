En un local de menjar ràpid
Almenys quatre morts i deu ferits en un tiroteig durant un aniversari infantil a Califòrnia
Les forces policials encara no han identificat l’autor dels fets
Europa Press
Almenys quatre persones van perdre la vida i deu van resultar ferides aquest dissabte en un tiroteig a la ciutat de Stockton, al nord de l’estat de Califòrnia (EUA). Segons les primeres informacions, algunes víctimes són menors d’edat.
Els trets es van produir en una reunió familiar –el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, va confirmar que s’estava fent un aniversari infantil– en un establiment de menjar ràpid.
Les forces policials encara no han identificat l’autor dels fets i el fiscal de districte del comtat de San Joaquín, Jon Freitas, va demanar a «qualsevol que tingui informació sobre aquest individu» que la faci arribar a les autoritats «immediatament», en declaracions recollides per la cadena de televisió CBS News.
Cap de setmana d’Acció de Gràcies
«Aquest és el cap de setmana d’Acció de Gràcies. És quan les famílies es reuneixen, celebren, comparteixen records i es mostren afecte. I, lamentablement, aquesta nit, el cel és una mica més gran amb les persones, nens i adults, que no han sobreviscut», va declarar davant els mitjans l’alcaldessa de Stockton, Christina Fugazi.
De la mateixa manera que el fiscal, l’alcaldessa va demanar la col·laboració ciutadana per detenir l’autor. «Tenim feina per fer, i aquest tipus de violència, aquest tipus de violència, repeteixo, torna a passar. La nostra ciutat és millor que això», ha conclòs.
L’oficina del governador de Califòrnia, Gavin Newson, està coordinant els treballs d’investigació juntament amb altres agències federals i locals
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- RÀNQUING: les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- La casa oblidada d’Àurea de Sarrà surt a la venda per 850.000 euros: un tresor en decadència a l’Alt Empordà
- Alerta per la desigualtat educativa: “Figueres necessita més centres oberts per a infants i joves en risc”
- Xoca contra un senglar i queda atrapat a dins del seu cotxe a Biure
- Quant cobra l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef?