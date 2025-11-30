Aerolínies
Afectacions en milers de vols per un error en un model d’Airbus
Redacció
Companyies aèries de tot el món van advertir ahir de retards, interrupcions i cancel·lacions en els seus serveis arran de l’avís d’Airbus en relació amb un problema en els avions de la família A320 que actualment estan en servei. L’empresa aeronàutica va avisar divendres a la nit que l’incident afectava un programa de control de vol provocat per una exposició als rajos de sol.
Després d’haver-se conegut el problema, tant l’Administració Federal d’Aviació dels EUA (FAA, per les sigles en anglès) com l’Agència Europea de Seguretat Aèria (AESA) van exigir a les aerolínies reemplaçar o modificar abans d’avui diumenge el software en el qual s’han detectat els problemes. Airbus va assenyalar que és conscient que aquestes recomanacions provocaran "trastorns operatius" als passatgers i va demanar disculpes per les molèsties causades.
A Europa, Wizz Air i EasyJet van advertir els seus passatgers amb desplaçaments previstos per a aquest cap de setmana de possibles interrupcions com a conseqüència de l’actualització que requereix Airbus. Per la seva banda, Iberia va assegurar que ha treballat "tota la matinada per realitzar els canvis necessaris en els equips assenyalats" perquè la situació no afectés els seus clients i no va reportar gaires afectacions ahir.
Així mateix, mentre que alguns aeroports sí que van patir llargs retards i cancel·lacions –el de Gatwick va arribar a registrar 80 afectacions–, d’altres, com el de Heathrow, van operar amb normalitat.
Caos per Acció de Gràcies
Als EUA, que aquest cap de setmana celebren la festivitat d’Acció de Gràcies, American Airlines va calcular que aproximadament 340 dels seus avions es van veure afectats per la fallada, i JetBlue, United Airlines i Delta també van registrar afectacions. La FAA havia previst, precisament, que aquest cap de setmana seria el de "més activitat en 15 anys".
