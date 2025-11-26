Unions del mateix sexe
La justícia europea obre la porta a reconèixer a tota la UE el matrimoni gai
El TJUE insta a acceptar aquests enllaços tot i que no hi hagi legislació nacional al respecte
Beatriz Ríos
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va obrir aquest dimarts la porta al reconeixement del matrimoni entre persones del mateix sexe a tot el bloc, amb una sentència en la qual indica que els països europeus hauran d’acceptar la legalitat dels matrimonis contrets en un altre país comunitari on estigui permès, tot i que el matrimoni homosexual no estigui recollit en la seva legislació.
La justícia europea reconeix en la seva sentència que la regulació del matrimoni és competència dels estats. Però al·lega que negar-se a reconèixer el certificat de dues persones que s’han casat legalment i lliurement en un altre país del bloc, exercint la seva llibertat de circulació i residència, viola l’esmentada llibertat i vulnera el dret al respecte de la vida privada i familiar.
El cas es remunta al 2018, quan dos ciutadans polonesos residents a Alemanya es van casar a Berlín. Van decidir tornar a viure el seu país d’origen i van demanar a les autoritats de Polònia la transcripció del certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil alemany. Però se’ls va denegar, ja que Polònia no reconeix el matrimoni gai.
