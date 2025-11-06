Feina
La polèmica mort d’un jove de 26 anys que va treballar 80 hores en una setmana commociona Corea del Sud
L’empresa propietària de la popular cadena de fleques London Bagel Museum, on treballava el jove, nega que la seva mort estigui relacionada amb un excés de feina, mentre que diversos partits polítics l’acusen d’haver comès “un engany clar motivat per la cobdícia”
Commoció a Corea del Sud per la mort d’un jove de 26 anys després d’haver treballat gairebé 80 hores en només una setmana, més de 30 hores per sobre del límit establert per la jornada laboral al país asiàtic.
El Partit de la Justícia, de perfil progressista, va denunciar la setmana passada que un empleat de la fleca 'London Bagel Museum', especialment popular entre el públic jove, va morir al juliol “després de patir una sobrecàrrega de feina que oscil·lava entre les 58 i les 80 hores setmanals”, segons va informar el diari Chosun Ilbo.
Tot i que la llei sud-coreana fixa el límit de jornada laboral en 52 hores setmanals, el contracte del difunt “estava estructurat de manera que permetia més de 14 hores extres a la setmana”, una explotació que, “presumiblement”, podria haver-lo conduït a la mort.
“El dia abans de morir, va començar a treballar a les nou del matí i va acabar poc abans de mitjanit. Cinc dies abans de la seva mort, va treballar durant 21 hores”, indica el comunicat difós per la formació política.
La portaveu del Partit del Progrés, Lee Mi-sun, ha arribat a acusar 'Runbemyu', propietària de la cadena 'London Bagel Museum', de ser una empresa “enganyosa que explotava la feina i la vida dels joves”. “El difunt va treballar més de 15 hores sense menjar el dia abans de morir, i les seves hores de treball durant la setmana anterior a la seva mort van augmentar un 37 % en comparació amb la mitjana de les 12 setmanes anteriors”, va afirmar. “És un engany evident, violència i assassinat impulsats per la cobdícia”.
La família del jove ha demanat que el cas sigui reconegut com a accident laboral. Tanmateix, l’empresa ho ha negat, al·legant que la mort no estava relacionada amb l’excés de feina i sense aportar cap prova de les hores treballades. Les causes exactes del decés continuen sense estar clares.
Tots dos partits polítics han reclamat al Ministeri d’Ocupació i Treball del Govern de Seül que realitzi una inspecció laboral completa i imposi sancions severes als responsables de la mort del jove treballador.
