França ordena bloquejar Shein arran de l'escàndol de les nines sexuals d'aparença infantil

El Govern denuncia que el producte "fomenta la pornografia infantil" i la companyia suspèn les vendes dels proveïdors externs

El logotip de l'aplicació de Shein a un telèfon mòbil.

El logotip de l'aplicació de Shein a un telèfon mòbil. / MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA / EUROPA PRESS

Leticia Fuentes

París

Shein va anunciar aquest dimecres la suspensió temporal de l’accés als productes dels seus venedors externs a França, després de la decisió del Govern d’obrir un procediment per bloquejar la plataforma "fins que l’empresa demostri a les autoritats que el seu contingut compleix les lleis i regulacions vigents", segons va informar el Ministeri d’Economia.

Es tracta de l’enèsim capítol de l’escàndol provocat per la venda a la web de Shein de nines sexuals d’aparença infantil que, segons el Govern, "fomenten la pornografia infantil". La investigació també afecta els compradors.

Un home amb antecedents penals per delictes sexuals va ser detingut per la compra d’una d’aquestes nines després de rebre l’alerta del servei de paqueteria.

