Eleccions crucials
El socialista Mamdani serà en el primer alcalde musulmà de Nova York i desafia la deriva ultradretana de Trump
El jove demòcrata guanya les eleccions locals prometent congelar lloguers i oferir busos i escoles gratuïtes
El candidat demòcrata Zohran Kwame Mamdani ha guanyat les eleccions a l’alcaldia de Nova York amb el 50,4%, segons els resultats declarats aquest dimecres per mitjans com la CNN o la CBS. Prometent congelar lloguers i oferir busos i escoles infantils gratuïtes a la ciutat, Mamdani, de 34 anys, ha derrotat l’exgovernador de Nova York, Andrew Cuomo, de 67 anys, que es presentava com a independent després de perdre les primàries demòcrates. Tal com pronosticaven les enquestes, Mamdani serà el primer alcalde musulmà i millennial de Nova York. D’aquesta manera, la ciutat més gran dels Estats Units es desmarca de la deriva ultradretana del país presidit per Donald Trump.
“Hem enderrocat una dinastia política”, ha celebrat Mamdani després de conèixer els resultats. El jove demòcrata creu que ha aconseguit guanyar per perquè els novaiorquesos “s’han permès esperar que l'impossible es pugui fer possible” i ha reivindicat que Nova York seguirà sent “una ciutat d'immigrants” que a partir d’ara serà “liderada per un immigrant”.
La majoria d’enquestes ja preveien la victòria de Mamdani, a qui donaven entre un 40-50% dels vots, seguit de Cuomo a uns 10 punts de distància. Amb una breu trajectòria política fins ara – era membre de l’assemblea a l’estat de Nova York–, Mamdani ha fet una campanya centrada en el cost de la vida dels novaiorquesos i la crisi de l’habitatge.
Veient les enquestes favorables al demòcrata socialista, el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar el seu suport en l’últim moment a Cuomo, però finalment només ha aconseguit el 41,6% de vots. Curtis Sliwa, candidat republicà a l’alcaldia, ha quedat tercer amb 7,1% de vots.
Mamdani substituirà l’actual alcalde Eric Adams. Investigat per corrupció, es va retirar de la carrera per la reelecció davant els mals pronòstics electorals.
Promet congelar lloguer
En el seu programa electoral, Mamdani promet congelar “immediatament” el lloguer de tots els inquilins amb lloguers “estabilitzats” i construir més habitatges en una ciutat afectada pels alts preus de l’habitatge. Per lluitar contra “els propietaris dolents”, amenaça de prendre el control dels seus pisos si demostra “negligència constant envers els seus inquilins”. Si un propietari es nega a fer una reparació, l’Ajuntament la farà i li enviarà la factura, diu el seu programa electoral.
En un altre gest cap a les classes treballadores, Mamdani vol oferir escoles gratuïtes per a nens d’entre sis setmanes i cinc anys i busos urbans gratuïts i “més ràpids”.
Per finançar totes aquestes propostes, el demòcrata socialista pretén augmentar l’impost de societats i gravar els novaiorquesos que guanyen més d’un milió de dòlars anuals amb un impost del 2%.
Altres comicis locals
Els demòcrates també han guanyat les eleccions celebrades dimarts per triar el governador de New Jersey i de Virgínia. A més, Califòrnia ha celebrat un referèndum que ha aprovat el redisseny dels districtes electorals de cara a les pròximes eleccions, un moviment que Trump també està fomentant als estats de majoria republicana.
