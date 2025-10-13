Conflicte al Pròxim Orient
Hamàs allibera tots els ostatges vius i Israel entrega 2.000 presoners palestins
Els 20 ostatges amb vida ja han arribat a Israel, on són rebuts amb júbil mentre esperen el discurs del president estatunidenc Donald Trump a la Knesset, el Parlament israelià
Andrea López-Tomàs
Han passat dos anys i sis dies des que van trepitjar sòl israelià. I, ara, finalment, aquests 20 ostatges israelians tornen a casa amb vida. Han estat 783 dies de captivitat a la Franja de Gaza després del seu segrest durant els atacs de Hamàs del 7 d'octubre de 2023. Aquest dilluns al matí, aquest grup palestí i altres amb presència a la Franja han començat a alliberar-los en diferents punts de l'enclavament, i han estat traslladats a Israel per la Creu Roja. Després d'un xequeig mèdic inicial i la tan desitjada trobada amb les seves famílies, l'Exèrcit israelià els ha traslladat en helicòpter a diferents hospitals per tot el país. Al seu torn, Hamàs es prepara per tornar els cossos de quatre ostatges morts. Per la seva banda, les autoritats penitenciàries israelianes han començat a alliberar 2.000 palestins que estaven retinguts a presons israelianes.
"L'acord assolit és fruit de la fermesa del nostre poble i la resistència dels seus combatents, declarem el nostre compromís amb l'acord assolit i els seus terminis, sempre que l'ocupació [Israel] els compleixi", han dit les brigades al Qassam, el braç militar de Hamàs, en un comunicat aquest matí. "La resistència sempre ha tingut el ferm propòsit de detenir la guerra d'extermini i ho ha intentat des dels primers mesos; no obstant això, l'enemic ha frustrat tots els seus esforços basant-se en els seus càlculs estrets i en satisfer els instints de brutalitat i venjança del seu govern de caire nazi", ha afegit. "L'enemic no ha aconseguit recuperar els seus presoners mitjançant la pressió militar, malgrat la seva intel·ligència superior i l'excedent de poder que posseeix, ara s'ha rendit i ha recuperat els seus presoners mitjançant un acord d'intercanvi, tal com va prometre la resistència des del principi", ha conclòs.
Al llarg de la nit i, especialment, durant la matinada, milers de persones s'han reunit a la renomenada com a plaça dels Ostatges de Tel Aviv. Allà, s'han instal·lat grans projectors per veure les primeres imatges d'aquests ostatges després de gairebé 800 dies d'absència. Han sorgit ovacions i crits d'alegria quan un orador ha anunciat l'alliberament dels primers set ostatges a Ciutat de Gaza. Durant l'últim alto el foc a principis d'any, aquesta dinàmica es repetia setmanalment, ja que els intercanvis d'ostatges per presoners tenien lloc els dissabtes i gairebé només s'alliberaven dos o tres captius israelians. En canvi, aquesta vegada, Hamàs s'ha compromès a dur a terme l'alliberament de tots els ostatges vius restants d'una sola vegada i, a mig matí d'aquest dilluns, ja havia complert amb aquesta promesa.
Presos palestins
Com a part de l'acord, les autoritats penitenciàries israelianes han començat a alliberar centenars de presos palestins. Durant la nit del dilluns, els ministres del Govern israelià han aprovat diversos canvis a la llista de presoners, reduint el nombre de presoners alliberats de 1.722 a 1.718. La gran majoria dels alliberats són palestins desapareguts forçosament a Gaza des del 7 d'octubre. Desenes d'autobusos han creuat la frontera fortificada per retornar-los amb les seves famílies a la Franja. També hi ha 250 presos que complien condemnes de cadena perpètua. Uns 135 seran deportats a Gaza o exiliats a l'estranger, un centenar seran alliberats a les seves cases de Cisjordània ocupada i una altra quinzena al Jerusalem Est ocupat.
La sortida d'israelians i palestins dels seus captiveris ha posat de manifest la diferència de tracte que han rebut. Malgrat la fam imposada a Gaza per Israel, que ha matat més de 460 palestins, un terç dels quals eren nens, la gran majoria dels ostatges israelians han abandonat l'enclavament amb un bon aspecte físic i de salut, excepte un parell de casos de pèrdua evident de pes. No obstant això, els palestins alliberats dels centres penitenciaris israelians es veuen visiblement prims i desendreçats. Alguns, fins i tot, encara tenen ferides obertes al rostre, resultat de la tortura patida per part dels agents israelians. Malgrat la prohibició expressa de les autoritats israelianes als familiars dels alliberats de mostrar alegria per la seva trobada, s'han viscut imatges de veritable emoció, ja que alguns d'ells portaven més de 20 anys entre reixes i els seus parents pensaven que mai més no els tornarien a veure.
