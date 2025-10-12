Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'ajuda humanitària comença a entrar a Gaza després de l'alto el foc

Els primers camions han accedit aquest dissabte a la Franja a través del pas de Rafah

Famílies palestines que fugen del nord de la Franja de Gaza per anar al sud

Famílies palestines que fugen del nord de la Franja de Gaza per anar al sud / UNRWA/Ashraf Amra

ACN

Barcelona

La directora a Espanya de l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA), Raquel Martí, ha confirmat que l'ajuda humanitària comença a entrar a Gaza després de l'alto el foc. Els primers camions han accedit aquest dissabte a la Franja a través del pas de Rafah -entre Egipte i Palestina- i s'espera que en les pròximes hores s'obrin altres passos fronterers més al nord. "Des de primera hora del matí han començat a entrar camions amb ajuda humanitària", ha precisat Martí en declaracions a la 'Ser' i a 'TVE'. "La població de Gaza està feliç perquè és la primera nit que dormen sense el soroll de les bombes i els drons. A més, moltes famílies han pogut reunificar-se", ha assegurat la directora a Espanya de l'UNRWA.

Més de 200.000 palestins han recorregut la Franja de Gaza en les últimes hores en direcció nord per retornar a casa seva i uns 6.000 camions amb ajuda humanitària esperen per entrar "com més aviat millor" al territori, totalment devastat després de dos anys de guerra. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, va reclamar ahir divendres "l'entrada immediata" d'ajuda humanitària massiva a Gaza i va reafirmar el compromís de l'ajuda d'emergència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que "estarà des del primer moment en què ja s'hauria d'entrar pels punts terrestres".

En concloure la reunió de ministres d'Exteriors europeus i àrabs sobre el pla de pau nord-americà a París, Albares va subratllar que "el més urgent és aconseguir consolidar un alto el foc que doni pas a l'alliberament incondicional de tots els ostatges, a l'alliberament també de detinguts palestins i que permeti l'entrada massiva d'ajuda Gaza".

