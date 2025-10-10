Amenaça
Trump diu que “potser” caldria expulsar Espanya de l’OTAN
El president dels EUA afirma, davant el seu homòleg de Finlàndia, que el Govern de Sánchez "no té excusa" per no elevar la despesa militar
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, va posar aquest dijous Espanya de nou a la seva diana per la despesa en defensa del Govern de Pedro Sánchez, que el mandatari nord-americà considera insuficient per a les seves reclamacions que tots els membres de l’OTAN destinin a Defensa el 5% del seu pressupost. Després de diversos xocs des que va tornar a la presidència, aquesta vegada, el republicà va arribar a suggerir que "potser" caldria expulsar Espanya de l’Aliança Atlàntica.
Trump parlava davant els periodistes al Despatx Oval, on va rebre el president de Finlàndia, Alexander Stubb. En un moment de les declaracions va recordar la seva sol·licitud a tots els membres de l’OTAN d’elevar fins al 5% la seva despesa en Defensa, en lloc del 2% que reclamava anteriorment.
"La majoria de la gent va pensar que no passaria i va passar pràcticament de manera unànime", va prosseguir, abans d’afirmar que hi va haver "un retardat" i d’assenyalar Espanya. "Han de trucar-los i descobrir per què estan endarrerits", va prosseguir, "Els va bé, ¿eh? Potser per les coses que hem fet, els va bé. No tenen excusa per no fer-ho [el 5%]. Però està bé. Potser han d’expulsar-los de l’OTAN, francament", va afegir llavors parlant, suposadament, a Finlàndia (tot i que els EUA són part de l’Aliança).
Un cop coneguda la declaració de Trump, l’Executiu encapçalat per Pedro Sánchez va reaccionar amb la "màxima tranquil·litat". Fonts de la Moncloa van traslladar a El Periódico (diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ) que "Espanya és un membre de ple dret i compromès amb l’OTAN". Encara més, van afegir, es tracta d’un país que "compleix els seus objectius de capacitat tant com els EUA".
Aquestes declaracions de Trump cal contextualitzar-les en l’enfrontament polític durant la passada Cimera de l’OTAN en la qual el president dels Estats Units va insistir en la necessitat que tots els estats arribessin a l’objectiu d’elevar al 5% del PIB la despesa en Defensa. Mentre Pedro Sánchez va fer perillar la posició aliada fins que, al final, va aconseguir una garantia de "flexibilitat" i una solució que implicava mantenir amb caràcter general l’objectiu del 5%, però interpretat de manera que Espanya es considera que compleix sempre que compleixi els Objectius de Capacitats militars que fixa la mateixa OTAN.
Fins i tot quan l’agost passat Espanya va superar per primera vegada el 2%, a Washington es va continuar veient l’aportació com a insuficient i llavors un portaveu del Departament d’Estat va recordar que amb aquest llistó ja no n’hi havia prou i que no arribar al 5% marcat per Trump tindria "greus conseqüències".
Feijóo apunta a Sánchez
En resposta a les paraules de Trump, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo va apuntar que el problema no és Espanya, sinó que "el problema és Sánchez". "Ell no és de confiança, però això no ha d’arrossegar el país", va escriure en les seves xarxes socials. "La nostra Nació no ha de pagar per la seva frivolitat i irresponsabilitat. Sabem qui són els nostres aliats. Espanya no sortirà de l’OTAN. Sánchez sortirà de la Moncloa", va concloure. També Santiago Abascal, líder de Vox, va expressar en les seves xarxes socials que "cada dia de Sánchez en el poder destrueix encara més els interessos nacionals i perjudica gravíssimament la nostra seguretat".
