Prestigiós guardó
L’opositora veneçolana María Corina Machado arrabassa a Trump el Nobel de la Pau
El comitè noruec ha premiat la política de Veneçuela per «incansable esforç» en favor de la democràcia davant el règim de Maduro
Montse Martínez
Trump ha tornat a veure frustrada la seva explícita ambició d’aconseguir el premi Nobel de la Pau. El prestigiós guardó ha anat a parar en mans de María Corina Machado, opositora del règimveneçolà, amb un estil molt més discret de treballar per la pau que el de l’estrident president dels EUA. De res ha servit, almenys en aquesta edició, que el líder nord-americà tingui en el seu historial el triomf d’il·luminar un principi de pau entre Israel i Hamàs després de més de dos anys de cruenta guerra. Tots dos, però, Trump i Corina comparteixen la seva bèstia negra que no és cap altra que Nicolás Maduro.
«Un dels exemples més extraordinaris de valentia civil a Amèrica Llatina en temps recents», l’ha elogiat el comitè per, tot seguit, reconèixer l’«incansable esforç» de la guanyadora per promoure els drets i llibertats a Veneçuela i afavorir una transició «justa i pacífica» de «la dictadura a la democràcia». La «líder de les forces democràtiques a Veneçuela» –tal com la descriu el jurat– «una figura d’unitat en una oposició política que abans estava dividida».
«En un moment en què la democràcia està amenaçada», el comitè ha assenyalat directament el «règim» de Nicolás Maduro acusant-lo de no respectar els resultats de les eleccions, en les quals va acabar presentant-se com a principal candidat opositor Edmundo González Urrutia, ara exiliat a Espanya. Machado, inhabilitada, «s’ha vist obligada a viure amagada» i es manté dins de Veneçuela, «una decisió que ha inspirat milions» de persones, segons el jurat. L’opositora veneçolana María Corina Machado és la veritable figura central de l’oposició a Veneçuela. El candidat de la Mesa d’Unitat Democràtica (MUD) per a les eleccions presidencials del 28 de juliol del 2024 va ser Edmundo González, però la protagonista de la campanya va ser Machado, líder i fundadora del partit Vine Veneçuela.
El comitè no ha escatimat en elogis: «Una valenta i compromesa defensora de la pau, una dona que manté viva la flama de la democràcia enmig d’una creixent foscor». Són paraules de Jørgen Watne Frydnes, president del Comitè Noruec del Nobel, en la lectura de la sentència. «Machado ha demostrat que les eines de la democràcia són també les de la pau», va remarcar el comitè, que va afegir que la guardonada encarna l’esperança d’un futur diferent, en què es protegeixin els drets fonamentals dels ciutadans i s’escoltin les seves veus.
Com a líder del moviment democràtic a Veneçuela Machado és la premiada, va destacar el comitè.
La premiada ha sigut una figura clau i unificadora en una oposició política que al seu dia va estar profundament dividida, una oposició que va trobar un terreny comú en l’exigència d’eleccions lliures i un govern representatiu, afegeix.
