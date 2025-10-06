Flotilla
Colau i Coronas arriben a l'aeroport del Prat després de ser deportats d’Israel
Familiars, amics i companys de partit es concentren a la terminal per rebre l’exalcaldessa i el regidor
Laura Fíguls | Albert Segura
L’exalcaldessa Ada Colau i el regidor d’ERC a Barcelona Jordi Coronas han arribat aquest diumenge a la nit l’aeroport del Prat després que fossin detinguts per Israel entre la nit de dimecres i dijous en aigües internacionals quan intentaven arribar a Gaza com a missió humanitària. Aquest diumenge al vespre, 21 dels 49 activistes espanyols de la Flotilla han estat traslladats de Tel-Aviv a Madrid, on han arribat al vespre. Poc després, Colau i Coronas han pujat a un avió rumb a Barcelona, amb hora prevista d’arribada a les 22:50 h. A l’aeroport s’hi ha concentrat familiars, amics, companys de partit o de lluites socials. Entre els 21 activistes que han tornat, quatre més eren catalans, que de moment no han tornat a Barcelona.
Un mes després que salpessin del port de la capital catalana per intentar trencar el bloqueig a la Franja de Gaza, Colau i Coronas han aterrat a Barcelona, amb les famílies i companys esperant-los a la zona d’arribades del pont aeri.
Aquests 21 membres de la Global Sumud Flotilla són el primer grup d’espanyols que retorna a l’Estat, després d’haver estat tres dies a la presó de Ketziot, al desert de Neguev, al sud d’Israel. Els altres quatre catalans que han arribat a Madrid són Guillem Esteban, Cèlia Vélez, Sofía Peris i Laia Rosell, que no han agafat el mateix vol que l’exalcaldessa i el regidor.
L’exalcaldessa Ada Colau ha fet el viatge de Madrid a Barcelona acompanya dels dirigents dels Comuns Candela López, Gemma Tarafa i Gerardo Pisarello. També estaven esperant a l’aeroport per rebre Colau companys del seu espai polític, com Jéssica Albiach, Susana Segòvia, Andrés Berrio, o l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler.
Per la seva banda, una delegació d'Esquerra Republicana formada pel vicesecretari general de Comunicació, Isaac Albert, i el secretari de Relacions internacionals, Adrià Guevara, ha viatjat a Madrid amb la parella de Jordi Coronas per rebre'l i acompanyar-lo a Barcelona, segons han indicat fonts del partit. A l’aeroport del Prat, s’hi han traslladat el president d’ERC, Oriol Junqueras, la secretària general, Elisenda Alamany, i militants del partit.
Fins a l’aeroport del Prat també s’hi han desplaçat representants de col·lectius pro Palestina. Entre els activistes no hi ha la diputada de la CUP Pilar Castillejo i el membre del secretariat nacional del partit Adrià Plazas, perquè s’han negat a signar la deportació immediata d’Israel, segons han confirmat fonts de la formació anticapitalista. Els dos detinguts han al·legat que la signatura implicava assumir que havien entrat de forma il·legal a Israel.
Una detenció que ha sacsejat els carrers
Les embarcacions de la Global Sumud Flotilla, amb més de 400 activistes a bord, van ser abordades entre la nit de dimecres i dijous per Israel, quan el grup de naus es trobava a unes 70 milles nàutiques de Gaza. Els activistes han denunciat que va ser un assalt “il·legal” en trobar-se en aigües internacionals.
Des que la Flotilla va començar a emetre les imatges en què els activistes apareixien amb els braços alçats a les naus en plena intercepció de la Marina d’Israel, les mostres de suport als carrers es van estendre a diverses ciutats europees. A Barcelona, desenes de persones es van concentrar aquella mateixa nit davant el Consolat d’Israel.
Mobilitzacions multitudinàries s’han repetit des de dijous en diverses ciutats catalanes i algunes han acabat amb càrregues dels Mossos d’Esquadra després d’enfrontaments amb alguns manifestants. La protesta d’aquest dissabte a la nit va deixar nombroses destrosses al centre de la ciutat, com aparadors trencats i pintades en comerços.
Unes hores abans, Barcelona havia alçat un clam massiu per “aturar el genocidi a Palestina”, en una manifestació amb unes 70.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 300.000 segons els organitzadors. També es va muntar una acampada prop del Port de Barcelona dijous a la nit.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
- Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
- La pastisseria Quer guanya la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
- L’escola inclusiva, en risc a Figueres per la manca de recursos i l’augment d’alumnes vulnerables
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
- Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà