Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ada Colau i Jordi Coronas, entre els 21 membres de la Flotilla detinguts a Israel que tornaran aquest diumenge a Espanya

La previsió és que els activistes agafin un vol des de Tel-Aviv a la tarda

L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, abans de la sortida de la Flotilla del port de Barcelona el passat 31 d'agost.

L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, abans de la sortida de la Flotilla del port de Barcelona el passat 31 d'agost. / Kike Rincón - Europa Press - Archivo

ACN

Barcelona

L’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el regidor d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, seran dos dels 21 membres de la Flotilla que aquest diumenge està previst que tornin des d’Israel a Espanya, segons han confirmat a l’ACN fonts pròximes republicanes i dels Comuns.

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha confirmat aquest diumenge en una entrevista a TVE un acord amb Israel per deportar 21 dels 49 ciutadans espanyols que es troben al centre penitenciari del desert israelià de Neguev, al sud del país. La previsió és que els 21 activistes agafin un vol des de Tel-Aviv aquest diumenge a la tarda i arribin a l'aeroport Barajas cap a les vuit del vespre.

El primer grup, aquest diumenge

Un primer grup d'espanyols retinguts de la Flotilla volarà aquest diumenge des de Tel-Aviv cap a Espanya. El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat en una entrevista a TVE aquest acord amb Israel per tal de deportar 21 dels 49 ciutadans espanyols que es troben al centre penitenciari al desert de Neguev, al sud del país. D'altra banda, el ministre ha assegurat que ha donat "instruccions" al cònsol a Tel-Aviv perquè visiti cada dia el centre i "verifiqui" que reben aigua, aliments i atenció sanitària si algun dels retinguts ho precisa. Ha garantit "tota la protecció diplomàtica i consolar" i ha recordat a les autoritats israelianes que, entre els membres de la Flotilla, hi ha parlamentaris i periodistes.

El ministre d'Exteriors espanyol ha considerat "una bona notícia" que puguin tornar a Espanya, "que és on haurien d'estar amb total llibertat de moviments". Albares també ha garantit que els retinguts rebran tota la protecció diplomàtica fins que l'últim sigui alliberat i retornat a l'Estat.

Pel que fa a la situació en què es troben els retinguts al centre penitenciari, el ministre ha explicat que, dels primers contactes que hi han pogut tenir, "es troben bé". No obstant això, ha explicat que continuaran visitant-los cada dia per a garantir la seva "integritat" i els seus "drets".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La pastisseria Quer guanya la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
  2. Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d'alumnes: “La gestió és inassumible”
  3. Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
  4. Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
  5. Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana (4 i 5 d'octubre) a l'Alt Empordà
  6. “Sense tu, l'institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
  7. Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà
  8. Si tens aquests cognoms possiblement tens un avantpassat orfe

Ramaders gironins restringeixen les visites a granges i intensifiquen la neteja per protegir-se de la Dermatosi Nodular

Ramaders gironins restringeixen les visites a granges i intensifiquen la neteja per protegir-se de la Dermatosi Nodular

Valérie Tasso, sexòloga: "Per baixar el cortisol prefereixo l'orgasme a l'ashwagandha, el seu efecte és immediat"

Valérie Tasso, sexòloga: "Per baixar el cortisol prefereixo l'orgasme a l'ashwagandha, el seu efecte és immediat"

Ordeig, sobre la Dermatosi Nodular: “Era absurd comprar vacunes o prendre alguna mesura sense cap cas a la Península”

Ordeig, sobre la Dermatosi Nodular: “Era absurd comprar vacunes o prendre alguna mesura sense cap cas a la Península”

El dia en què Laporta es va enfrontar a Fernández Vara per telèfon i Rosell va anar a disculpar-se a Extremadura

El dia en què Laporta es va enfrontar a Fernández Vara per telèfon i Rosell va anar a disculpar-se a Extremadura

Ada Colau i Jordi Coronas, entre els 21 membres de la Flotilla detinguts a Israel que tornaran aquest diumenge a Espanya

Ada Colau i Jordi Coronas, entre els 21 membres de la Flotilla detinguts a Israel que tornaran aquest diumenge a Espanya

Un motorista ferit després d'accidentar-se en una pista forestal a Les Lloses

Un motorista ferit després d'accidentar-se en una pista forestal a Les Lloses

Rescaten una parella que s'havia perdut fent una ruta a Queralbs

Rescaten una parella que s'havia perdut fent una ruta a Queralbs

El 64% del territori català és forestal i només un terç es gestiona de manera planificada: “Tenim el bosc descuidat”

El 64% del territori català és forestal i només un terç es gestiona de manera planificada: “Tenim el bosc descuidat”
Tracking Pixel Contents