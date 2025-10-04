El conflicte del Pròxim Orient
Hamàs accepta alliberar els ostatges i negociar el pla de pau de Trump
El líder dels EUA celebra l’anunci i diu que «Israel ha d’aturar immediatament el bombardeig de Gaza»
El grup palestí donarà l’administració de la Franja a un organisme independent
El dirigent republicà havia amenaçat la milícia amb «un infern» si no acceptava l’oferta
Andrea López-Tomàs
Hamàs respon. Després de la presentació del pla del president nord-americà Donald Trump per posar fi a la guerra contra Gaza elaborat amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, dilluns passat, i l’ultimàtum que va transmetre el republicà ahir amb el qual donava a Hamàs fins diumenge, el grup palestí va accedir ahir a la nit a alliberar tots els ostatges israelians i a debatre la proposta. "En aquest context, el moviment afirma la seva disposició a iniciar negociacions immediatament a través de mediadors per debatre els detalls d’aquest acord", va declarar en un comunicat compartit a Telegram en el qual es va mostrar disposat a alliberar els 20 captius que continuen vius. No obstant, Hamàs no va al·ludir al desarmament que exigeix el pla, i Trump tampoc va dir que estigués subjecte a debat.
El grup palestí es va mostrar disposat a entregar l’administració de Gaza a un organisme independent de tecnòcrates palestins, basat en el consens nacional palestí i el suport àrab i islàmic. Segons la proposta de Trump, la Franja seria administrada temporalment per un organisme internacional, amb presència de tecnòcrates palestins i estrangers, no exclusivament palestins.
"Altres temes esmentats en la proposta del president Trump sobre el futur de la Franja de Gaza i dels drets legítims del poble palestí estan vinculats a una posició nacional unificada i a les lleis i resolucions internacionals pertinents", va manifestar Hamàs. "S’abordaran a través d’un marc nacional palestí integral en el qual Hamàs participarà i contribuirà responsablement", va afegir.
Una de les qüestions que exigia el pla és que tots els ostatges retinguts a Gaza fossin alliberats en un termini de 72 hores. "És poc realista i teòric", va assegurar un alt funcionari de Hamàs al canal de notícies qatarià Al Jazeera. També va insistir que les qüestions relacionades amb el futur de Gaza es debatran en un marc nacional palestí integral del qual Hamàs formarà part, i que entraran en negociacions sobre tots els temes relacionats amb aquest grup i les seves armes.
Trump va rebre el comunicat de Hamàs acceptant el seu pla de pau de 20 punts i demanant una negociació. En un missatge escrit a través de Truth Social, el mandatari nord-americà es va mostrar convençut que el grup està "preparat per a una pau duradora" i va escriure que "Israel ha d’aturar immediatament el bombardeig de Gaza". Així va reaccionar hores després d’haver transmès ahir al matí un ultimàtum que donava fins diumenge a Hamàs per respondre al seu pla de 20 punts. "Si no s’arriba a aquest acord, última oportunitat, Hamàs viurà un infern que mai ningú haurà vist abans", havia amenaçat abans del comunicat del grup palestí. Trump va penjar després una versió en anglès del comunicat de Hamàs en el qual accedia a l’acord de pau. La petició de Trump a Israel d’aturar els atacs a Gaza la va argumentar dient que és necessària per "poder treure els ostatges ràpidament i amb seguretat. Ara mateix és massa perillós fer-ho", va continuar, assegurant que ja s’han començat a mantenir "converses" per ultimar-ne "els detalls". "Això no tracta sobre Gaza, sinó sobre una pau molt buscada al Pròxim Orient", va escriure el president nord-americà, que va gravar un vídeo que, a l’hora d’escriure aquestes línies, encara no s’havia emès.
Petició de temps
De temps no en tenen, els gazians, i temps és justament el que demanava Hamàs ahir a la tarda. Conscient de la urgència de la situació, hores més tard va donar la seva tan esperada resposta després que un oficial anònim assenyalés a l’agència France Presse que "Hamàs continua amb les consultes respecte al pla de Trump, i ha informat els mediadors que les discussions es mantenen i requereixen més temps".
Però no és fàcil per als negociadors de Hamàs arribar a un acord. El problema no és només que la proposta de Trump els enfronta a una complicada disjuntiva entre rendir-se o acceptar una possible ocupació israeliana de part de la Franja, sinó que la logística tampoc és fàcil. A la delegació de Hamàs, els mediadors els van entregar el pla de Trump al mateix temps que el va rebre la premsa, és a dir, no van participar en l’elaboració ni van ser consultats per establir cap dels 20 punts que decidiran el futur de Gaza. Netanyahu, en canvi, sí que es va reunir amb diversos pesos pesants de l’Administració Trump involucrats en la proposta abans de presentar-la. Durant l’elaboració d’aquest pla per a l’enclavament palestí no hi havia representació palestina.
A més, l’última vegada que la delegació negociadora de Hamàs es va reunir per debatre l’última proposta d’alto el foc de Washington va ser atacada per Israel a Qatar, el 9 de setembre.
