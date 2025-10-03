Guerra al Pròxim Orient
Els 473 detinguts de la Flotilla Sumud són traslladats a una presó al desert del sud d’Israel
Des d’allà, previsiblement, seran deportats als seus països
Els parlamentaris i eurodiputats italians que formaven part de la Flotilla ja van ser traslladats a l’aeroport de Tel Aviv
Andrea López-Tomàs
La imatge s’assembla a les vistes a Gaza en els últims dos anys. Centenars de persones sotmeses a terra. Els únics drets són les forces de seguretat israelianes. Aquesta vegada, en canvi, els detinguts continuen conservant la roba i les seves pertinences, a diferència del que els sol passar als palestins arrestats a Gaza. Allà, l’Exèrcit israelià els sol despullar, tapar els ulls i posar-los de genolls. "Aquests són els terroristes de la Flotilla", ha cridat el ministre ultradretà de Seguretat Nacional, el colon Itamar Ben-Gvir, davant els 473 tripulants de la Global Sumud Flotilla detinguts per les autoritats israelianes i portats fins al port d’Ashdod. Els seus passaports estrangers els donen la valentia per cridar-li: "Free, free Palestine!" ("Palestina lliure!").
"Són terroristes", ha assenyalat Ben-Gvir en un vídeo que circula a les xarxes socials davant desenes de persones que feia un mes que navegaven a alta mar per portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza. "Mireu-los, són partidaris d’assassins; realment no han vingut per la Flotilla o per portar ajuda, han vingut per donar suport a Gaza, als terroristes", ha afegit, assenyalant-los amb el dit i envoltat de personal de seguretat. A continuació, ha mostrat algunes zones d’un dels més de 40 barcos que integraven la Global Sumud Flotilla, acusant-los de no portar ajuda humanitària. Els activistes han denunciat en prèvies missions com, en ser abordats pels soldats israelians a alta mar, aquests llançaven part dels productes d’assistència al mar.
Polèmica presó
Després, els 473 tripulants han sigut traslladats a la presó de Saharonim, al desert del Nègueb, al sud d’Israel. Aquesta instal·lació està envoltada de polèmica, perquè, durant l’última dècada, ha sigut utilitzada com a centre de detenció per a sol·licitants d’asil africans, especialment ciutadans del Sudan del Sud, Sudan i Eritrea que van travessar la frontera d’Egipte a Israel. A més, la regió és coneguda per les seves dures condicions de vida, tant a l’estiu com a l’hivern. Fins aquest matí, encara quedava un vaixell de la Flotilla, el Marinette, que mantenia la seva ruta cap a Gaza per trencar el bloqueig naval dels últims 18 anys. A les 8.29 hora local (7.29 hora a l’Espanya peninsular) els soldats israelians l’han interceptat.
Ara, els 473 tripulants s’enfronten a dues opcions: poden ser deportats de forma immediata, o enfrontar-se a un procediment judicial que probablement acaba amb la seva deportació. Loubna Tuma, advocada de l’oenagé israeliana Adalah, l’equip jurídic de la Flotilla, segons ha informat aquest divendres l’agència Efe que desconeix el nombre de persones que han accedit a ser deportades, i les que han optat pel procés judicial. El Ministeri d’Exteriors italià ha confirmat que els seus parlamentaris i eurodiputats que formaven part de la Flotilla ja han sigut traslladats a l’aeroport de Tel Aviv per agafar un vol regular cap a Roma. Es tracta de les eurodiputades de l’Aliança Verds d’esquerres Benedetta Scuderi, del Partit Demòcrata (PD) Annalisa Corrado, el senador del Moviment 5 Estrelles Marco Croatti i el diputat del PD Arturo Scotto.
Detonació d’edificis
Després de la interceptació dels més de 40 vaixells –la majoria va tenir lloc en aigües internacionals, fent-la il·legal–, els detinguts van ser portats durant dijous al port israelià d’Ashdod. Allà van ser fitxats per la policia i després les autoritats frontereres van gestionar els seus tràmits de migració. A causa de l’elevat nombre d’activistes, gairebé 500, l’Exèrcit israelià s’ha vist obligat a portar a terme un enorme desplegament. Aquest procediment per la policia i duanes s’ha allargat durant tota la nit. A continuació, la majoria dels arrestats han sigut traslladats en un degoteig d’autobusos des del port d’Ashdod, a prop de la frontera amb Gaza, fins a la presó de Saharonim, a la localitat de Kziot, enganxada a la frontera amb Egipte. Té capacitat per a 8.000 presos. De moment, el Servei Penitenciari d’Israel ha anunciat haver acollit fins ara més de 200 detinguts de la Flotilla. Segons ha informat en un comunicat, a la presó, seran sotmesos a un procés legal davant l’Autoritat de Població i Immigració.
Mentrestant, a la Franja de Gaza, la il·lusió per conèixer els integrants de la Flotilla i rebre ajuda ha sigut ràpidament oblidada en l’enèsima fugida per salvar la vida, especialment a Ciutat de Gaza. El mitjà qatarià Al Jazeera, que compta amb corresponsals sobre el terreny, informa que l’Exèrcit israelià està utilitzant àmpliament vehicles controlats a distància i robots explosius en zones urbanes densament poblades de l’urbs palestina més gran. Durant la nit, els soldats col·loquen els explosius i, al matí, els detonen sense previ avís, fet que causa nombroses víctimes i provoca la completa destrucció d’un gran nombre d’edificis. Almenys quatre persones, inclosa una nena, han mort a tot l’enclavament des d’aquesta matinada.
