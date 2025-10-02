Necrològica
Mor als 91 anys Jane Goodall, la primatòloga que va revolucionar l’estudi dels ximpanzés
Les causes de la seva defunció han sigut naturals
La primatòloga i activista britànica Jane Goodall ha mort de causes naturals als 91 anys, segons ha confirmat aquest dimecres, en un comunicat, l’Institut Jane Goodall.
Nascuda el 1934 a Londres, Goodall és considerada una de les científiques més importants del segle XX. Es va donar a conèixer pels seus estudis pioners sobre els ximpanzés salvatges al parc de Gombe (Tanzània), iniciats el 1960, que van introduir mètodes innovadors i van transformar l’etologia i la manera d’entendre la relació entre humans i animals.
Amb més de la seva trajectòria científica, Goodall va ser una reconeguda activista mediambiental. El 1977 va fundar l’Institut Jane Goodall, dedicat a la recerca, la conservació i l’educació ambiental. Al llarg de la seva carrera ha estat nomenada doctora honoris causa per més de 45 universitats de tot el món, incloses dues institucions espanyoles, i ha rebut més d’un centenar de premis internacionals, entre els quals destaquen el Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica (2003) i el Premi Internacional Catalunya (2015).
