Necrològica

Mor als 91 anys Jane Goodall, la primatòloga que va revolucionar l’estudi dels ximpanzés

Les causes de la seva defunció han sigut naturals

Jane Goodall.

Jane Goodall.

Redacció

La primatòloga i activista britànica Jane Goodall ha mort de causes naturals als 91 anys, segons ha confirmat aquest dimecres, en un comunicat, l’Institut Jane Goodall.

Nascuda el 1934 a Londres, Goodall és considerada una de les científiques més importants del segle XX. Es va donar a conèixer pels seus estudis pioners sobre els ximpanzés salvatges al parc de Gombe (Tanzània), iniciats el 1960, que van introduir mètodes innovadors i van transformar l’etologia i la manera d’entendre la relació entre humans i animals.

Amb més de la seva trajectòria científica, Goodall va ser una reconeguda activista mediambiental. El 1977 va fundar l’Institut Jane Goodall, dedicat a la recerca, la conservació i l’educació ambiental. Al llarg de la seva carrera ha estat nomenada doctora honoris causa per més de 45 universitats de tot el món, incloses dues institucions espanyoles, i ha rebut més d’un centenar de premis internacionals, entre els quals destaquen el Premi Príncep d’Astúries d’Investigació Científica i Tècnica (2003) i el Premi Internacional Catalunya (2015).

