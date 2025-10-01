Trump 2.0
Sis claus per entendre el tancament de Govern als EUA: acomiadaments i problemes per a viatgers
Irene Benedicto
El Govern dels Estats Units ha tancat aquesta mitjanit al ser incapaç d’aprovar un pressupost per mantenir-se operatiu. Donald Trump acusa del bloqueig els demòcrates, que no li van donar els vots que necessitava. Mentrestant, aquests denuncien que no poden donar llum verda a les retallades que proposa, que deixaran sense subsidis per a les assegurances de salut uns 15 milions de persones de rendes més baixes. A continuació, sis claus per entendre aquest bloqueig d’un país més polaritzat que mai, on l’oposició demòcrata sembla començar a despertar un any després que Trump tornés a la Casa Blanca:
Què és un tancament de Govern
Malgrat tenir la majoria a les dues cambres legislatives, els republicans necessiten el suport demòcrata per aconseguir el mínim de 60 vots per aprovar el pressupost. En concret, amb 53 escons, els fan falta almenys set vots trànsfugs. Però no hi va haver acord quan la data límit va arribar aquesta matinada (l’any fiscal comença l’1 d’octubre als EUA) cosa que deixa l’Administració sense fons per operar.
Sense diners per a les diferents potes dels serveis públics, molts d’aquests s’hauran de suspendre,s’alentiran o es prestaran a costa que els funcionaris treballin sense cobrar. Els tancaments no són inèdits: el més llarg, també sota Trump, va durar 34 dies el 2018. No obstant, la conjuntura actual apunta a un impacte més profund i durador.
Per què els demòcrates bloquegen el pressupost
L’epicentre de la disputa és el finançament sanitari. Els demòcrates exigeixen mantenir les subvencions a les assegurances mèdiques de les rendes més baixes (Medicaid) i revertir les retallades aplicades en l’anomenada «llei gran i bella» de Trump. A més dels 15 milions de persones que perdrien la seva cobertura mèdica i 24 milions més que veurien un increment del 75% en les primes de les seves assegurances a final d’any segons el previst en la nova llei.
La defensa de la salut pública s’ha convertit en l’eix d’un bloc demòcrata que, fins ara, apareixia fragmentat. Els republicans, conscients que es tracta d’un flanc vulnerable, rebutgen les condicions i proposen únicament una pròrroga curta sense concessions. El pols reforça els demòcrates com a bastió opositor davant una de les reformes més impopulars de l’agenda presidencial.
Conseqüències immediates
Centenars de milers d’empleats públics seran enviats a casa sense sou o hauran de treballar sense cobrar. Aquest dimarts ja es van produir més de 100.000 acomiadaments, dins del pla de l’Administració Trump per eliminar 275.000 llocs federals.
Els serveis considerats essencials –seguretat nacional, control aeri, forces armades, agències com l’FBI o la DEA– seguiran en funcionament, tot i que amb personal reduït i sense remuneració immediata. En canvi, organismes culturals i d’atenció al ciutadà, com museus o parcs nacionals penjaran el cartell de ‘tancat’. Els jutjats federals es veuran afectats en qüestió de dies.
Impacte a llarg termini
El temor entre sindicats i experts és que les mesures excepcionals es tornin permanents. L’eliminació de llocs de treball a l’Administració podria consolidar un desmantellament estructural de l’Estat, alineat amb la ideologia de Trump de retallar programes socials i reforçar el control de la seguretat, com ja va promoure quan va posar el seu llavors aliat Elon Musk al capdavant del que va anomenar Departament d’Eficiència Governamental.
A més, la Justícia federal només disposa de reserves per a uns dies. Després, s’haurà de limitar a casos d’emergència. El sistema judicial, clau per frenar o impugnar polítiques presidencials, patiria una paràlisi amb conseqüències en cascada per a treballadors acomiadats, immigrants en processos de deportació o contractistes del Govern.
Llast econòmic
Un tancament prolongat amenaça de frenar el creixement econòmic. Històricament, fins i tot tancaments breus han reduït el PIB. Ara, amb un mercat laboral estancat i una guerra aranzelària en curs, els efectes podrien ser més greus.
Els economistes alerten que la interrupció de la despesa federal afectarà el consum i la confiança inversora. La congelació de programes d’ajuda alimentària podria deixar sense suport milions de famílies de baixos ingressos. Les petites empreses, que depenen de crèdits i permisos estatals, es veurien especialment vulnerables.
En paral·lel, el tancament de parcs nacionals i monuments turístics tindria repercussions directes sobre el sector turístic, amb pèrdues econòmiques afegides per a hotels, aerolínies i comerços vinculats al flux de visitants.
Perspectives de resolució
El desenllaç dependrà de la resistència de cada bloc. El precedent del 2018 va mostrar que les pressions ciutadanes i empresarials poden forçar un acord, especialment si s’acumulen retards en aeroports i pèrdues salarials. No obstant, l’encreuament de culpes entre republicans i demòcrates deixa pocs senyals de compromís immediat. A Washington, l’única certesa és que la incertesa política i econòmica marcarà l’inici del nou any fiscal.
