Global Sumud Flotilla

El Govern avisa la Flotilla que la fragata no entrarà a la zona d’exclusió i aconsella als activistes que no ho facin

Encara no s’ha produït un assalt i els vaixells continuen la seva travessia cap a la Franja

El Govern assegura que la fragata Furor ja està "en un radi operatiu" de la Flotilla, després de les crítiques per la lentitud en la seva arribada

El ministre Albares assegura que Bèlgica, Austràlia o el Brasil han demanat a Espanya que el vaixell enviat atengui els seus ciutadans en cas d’assalt militar israelià

La flotilla arriba a la &quot;zona de possible interceptació&quot; i denuncia &quot;fustigament&quot; per part d’Israel.

Mario Saavedra

Madrid

Tots els tripulants de la flotilla de vaixells humanitaris que es dirigeix a Gaza sabien que aquesta seria una nit en blanc, i així ha sigut. A les 4:25 de la matinada, hora espanyola, els 43 vaixells de la Global Sumud Flotilla han activat el "protocol de màxima alerta", després de detectar l’arribada de vaixells de guerra de l’Armada israeliana.

A les 5.07 de la matinada, el vaixell Sirius, on es troben bona part dels 50 espanyols, inclosa l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, ha sigut "envoltat de fragates i un submarí", segons explica un membre de la tripulació. "Ens han apagat tots els sistemes de navegació. Està sent un repte logístic per a ells. Estan passant per tots els vaixells i els envolten. Intenten acovardir, però després se’n van a un altre vaixell i fan el mateix", apunta el diputat de Compromís Juan Bordera.

