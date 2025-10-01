Global Sumud Flotilla
El Govern avisa la Flotilla que la fragata no entrarà a la zona d’exclusió i aconsella als activistes que no ho facin
Encara no s’ha produït un assalt i els vaixells continuen la seva travessia cap a la Franja
El Govern assegura que la fragata Furor ja està "en un radi operatiu" de la Flotilla, després de les crítiques per la lentitud en la seva arribada
El ministre Albares assegura que Bèlgica, Austràlia o el Brasil han demanat a Espanya que el vaixell enviat atengui els seus ciutadans en cas d’assalt militar israelià
Mario Saavedra
Tots els tripulants de la flotilla de vaixells humanitaris que es dirigeix a Gaza sabien que aquesta seria una nit en blanc, i així ha sigut. A les 4:25 de la matinada, hora espanyola, els 43 vaixells de la Global Sumud Flotilla han activat el "protocol de màxima alerta", després de detectar l’arribada de vaixells de guerra de l’Armada israeliana.
A les 5.07 de la matinada, el vaixell Sirius, on es troben bona part dels 50 espanyols, inclosa l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, ha sigut "envoltat de fragates i un submarí", segons explica un membre de la tripulació. "Ens han apagat tots els sistemes de navegació. Està sent un repte logístic per a ells. Estan passant per tots els vaixells i els envolten. Intenten acovardir, però després se’n van a un altre vaixell i fan el mateix", apunta el diputat de Compromís Juan Bordera.
Després de recuperar els sistemes de navegació, la Flotilla ha decidit continuar rumb a Gaza, malgrat que es troben ja prop de les 120 milles nàutiques, uns 200 quilòmetres, que Israel considera aigües d’exclusió, tot i que són internacionals.
La Global Sumud Flotilla la componen ara 47 vaixells amb més de 300 persones de 50 nacionalitats a bord, entre polítics, activistes, actors o sindicalistes, dels quals 50 són espanyols. Han rebut garanties indirectes que els soldats israelians no utilitzaran la violència contra ells.
El vaixell espanyol, en "ranc operatiu"
Ahir a la nit, la Global Sumud Flotilla va clamar contra la lentitud del vaixell que va ordenar enviar Pedro Sánchez per escortar-los i realitzar tasques de salvament en cas necessari. El Vaixell d’Acció Marítima Furor P-46 va partir del port de Cartagena dimecres passat. "La fragata espanyola continua navegant a una velocitat de creuer –12 nusos–, que és mitja màquina de la seva capacitat màxima –23 nusos– i no arribarà a la flotilla fins aquest dimecres al migdia, en el millor dels casos", es llegeix en un comunicat enviat per l’organització als mitjans. "Podria arribar tard, quan Israel hagi tornat a cometre un altre acte de pirateria en aigües internacionals davant la passivitat dels governs, que no han ofert una protecció a priori ni amb garanties ni a temps", ha advertit.
Després que es conegués aquesta denúncia, i a la mitjanit d’aquest dimarts, des de la Moncloa han afirmat que el govern d’Espanya ha comunicat als integrants de la flotilla que el barco de salvament marítim "ja es troba en un radi operatiu per realitzar operacions de rescat si fossin necessàries".
També els ha advertit que el vaixell "no podrà entrar a la zona d’exclusió establerta per l’exèrcit israelià, ja que fer-ho posaria en risc la integritat física de la seva tripulació i de la mateixa flotilla". El Govern recomana "encaridament" a la flotilla que, en les actuals circumstàncies, no s’endinsinsi en la zona d’exclusió, "perquè fer-ho posaria en risc sever la seva pròpia seguretat. La missió de la flotilla és encomiable i legítima, però les vides dels seus integrants ha d’estar per sobre"
Pressió des d’Itàlia perquè abandonin
D’altra banda, el Ministeri d’Afers Estrangers italià ha informat que la fragata naval italiana Alpino, que segueix la Global Sumud Flotilla, emetrà una última trucada per ràdio oferint a les participants l’"oportunitat" d’abandonar la navegació i tornar a la costa abans d’arribar a la "zona crítica".
La fragata de la Marina italiana s’ha ofert a rebre qualsevol persona que desitgi embarcar perquè no vulgui continuar abans que s’arribi a aquestes 120 milles de la costa.Ara estan a 180 milles nàutiques. L’última trucada serà la nit de l’1 d’octubre al voltant de la una de la matinada.
La primera ministra, Giorgia Meloni, ha instat la Global Sumud Flotilla que aturi el seu avenç cap a Gaza, després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat un pla de pau de 20 punts que dona "esperança" perquè les parts arribin a un acord per "posar fi a la guerra".
"És un intent d’enfonsar i fracturar una missió humanitària pacífica que els governs no han assumit, malgrat que és el seu silenci i complicitat el que ha conduït a aquest escenari", lamenten des de la Flotilla. "Això és covardia disfressada de diplomàcia".
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, no ha volgut valorar la decisió italiana, però ha assegurat que la d’Itàlia i la d’Espanya són posicions diferents de governs diferents. "Nosaltres prenem les nostres decisions de manera autònoma", ha dit en una entrevista a RNE. "La fragata té una missió molt clara: una missió d’assistència als nostres ciutadans espanyols", a més dels de Bèlgica, Austràlia i el Brasil, que també han demanat ajuda, ha remarcat.
Acusats d’estar organitzats per Hamàs
Segons les últimes informacions, la intenció de l’Armada israeliana és reunir els tripulants en un gran vaixell militar per deportar-los i enfonsar o remolcar, depenent del cas, els barcos de la Flotilla. Els ministres radicals han assegurat que als detinguts se’ls aplicarà la màxima duresa.
En les últimes hores, el Govern de Tel-Aviv ha intensificat la seva campanya de comunicació assegurant que Hamàs està al darrere de l’organització de la Flotilla. Assegura que "han descobert documents oficials de Hamàs a la Franja de Gaza" que "per primera vegada demostren "l’involucrament directe de Hamàs" en el finançament i execució de la Global Sumud Flotilla a Gaza".
A la Flotilla hi ha 50 participants espanyols, distribuïts en 13 vaixells. La majoria són al vaixell Sirius. Del total de la flotilla, sis vaixells porten bandera de l’Estat espanyol.
