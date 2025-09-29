Missió solidària
La Flotilla s'atura "temporalment" per una fuita en una embarcació però preveu arribar a Gaza "en quatre dies"
Els organitzadors asseguren que aquesta incidència no provocarà "retards significatius" en la seva missió
Barcelona
La Global Sumud Flotilla que es dirigeix cap a Gaza s'ha aturat "temporalment" després que l'embarcació JohnnyM hagi patit una fuita a la sala de màquines i no hagi pogut continuar la ruta, segons han informat els organitzadors. Els participants que viatjaven en aquesta embarcació, cap d'ells de l'estat espanyol, han estat traslladats a una altra. S'espera que alguns d'ells siguin reubicats en altres vaixells en les hores vinents, mentre que altres seran portats a terra. Els organitzadors han assegurat que aquesta incidència "no causarà retards significatius" en la missió, que compta en arribar a Gaza "en quatre dies".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà
La Flotilla s'atura "temporalment" per una fuita en una embarcació però preveu arribar a Gaza "en quatre dies"
Pau Vila: "Cal abraçar la sostenibilitat com a repte transversal"
Amb la col.laboració de BBVA
El Black Friday marcarà una nova fita per a Method XL
Un projecte de Method Advanced Logistics