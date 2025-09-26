Missió solidària
Colau es reubica en un altre vaixell de la Flotilla per una avaria mecànica de l’embarcació on viatjava
Calcula que arribaran a Gaza en 4 dies i alerta que el buc espanyol va a una velocitat inferior a la que podria anar
L’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau s’ha reubicat en un altre vaixell de la Flotilla després que l’embarcació on viatjava, el ‘Family’, hagi patit una avaria mecànica, segons ha informat l'organització. En declaracions a Ser Catalunya, Colau ha explicat que ha “estat un cop emocional fort”, perquè la tripulació porta 25 dies de travessia junta i ara s’haurà de repartir entre la resta de vaixells. L'exalcaldessa calcula que poden arribar a Gaza en quatre dies i alerta que el buc espanyol que ha sortit de Cartagena va a la meitat de velocitat del que podria anar. “Si triga sis dies a arribar no ens podrà acompanyar perquè arribarem abans nosaltres”, ha constatat.
Colau ha explicat que el motor del ‘Family’ “va petar” dijous, però per sort estaven a prop de Creta i van poder tornar. El vaixell no es pot recuperar ara mateix, però ha indicat que hi ha altres embarcacions que lideren la missió, com l’’Alma’. Ara s’està treballant per reubicar les persones i els materials que portaven.
L’exalcaldessa espera poder partir com més aviat millor i estima que poden arribar a Gaza en uns quatre dies.
En aquest punt, ha indicat que el buc espanyol que va partir de Cartagena “sembla que no porta la seva velocitat màxima, que va a la meitat del que podria anar”. Colau s’ha mostrat preocupada pel fet que no arribi a temps i només estiguin escortats per la fragata italiana, d’un govern “que és pro Israel i que preferia que la Flotilla deixés de navegar”.
Sobre la proposta d’Israel de deixar l’ajuda humanitària a Xipre, ha estat taxativa: “És un insult a la intel·ligència i un exercici de cinisme”. Colau ha subratllat que ja hi ha tones i tones d’ajuda humanitària fora de les fronteres que Israel administra, reparteix escassament i “dispara contra les criatures que la van a buscar”.
