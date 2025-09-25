Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Israel diu que impedirà l'entrada de la Flotilla a Gaza però nega tenir "cap problema" amb el vaixell enviat per Espanya

El ministeri d'Exteriors israelià assegura que "no serà necessari" que intervinguin els bucs d'assistència

Dos vaixells de la Global Sumud Flotilla abandonen el port de Barcelona.

Dos vaixells de la Global Sumud Flotilla abandonen el port de Barcelona. / Nazaret Romero

ACN

Barcelona

Israel ha assegurat que impedirà l'entrada de la Global Sumud Flotilla a Gaza malgrat que aquesta hagi confirmat que continuarà amb el viatge tot i els atacs que han denunciat haver patit per part del govern de Benjamin Netanyahu. "Israel impedirà que les embarcacions entrin en zona de combat perillosa", ha afirmat aquest dijous el portaveu del ministeri d'Exteriors israelià, Eden Bar Tal. El portaveu ha evitat pronunciar-se sobre com ho faran, però ha assegurat que "faran tot el possible per protegir la seguretat dels passatgers". Preguntat sobre els bucs que Espanya i Itàlia han anunciat que enviaran per assistir la Flotilla "si hi ha dificultats", ha indicat que Israel no té "cap problema" amb la presència d'aquestes embarcacions.

"Entenem que són vaixells destinats a una missió de rescat en cas que sorgeixi alguna necessitat. Estem bastant segurs que no serà necessari, així que no veiem cap problema en el fet que hi hagi vaixells al voltant", ha assenyalat.

Bar Tal també s'ha referit al rebuig de la Flotilla a descarregar l'ajuda humanitària a altres països com Xipre o Grècia perquè aquests l'entreguin a Israel i ha avisat que, en cas que tornin a rebutjar una nova proposta del govern israelià, la "responsabilitat" recaurà sobre els organitzadors de la iniciativa.

En els últims dies, la Flotilla ha denunciat haver patit diversos atacs amb drons contra la missió, llançament d'explosius i interferències en les comunicacions al voltant de les seves embarcacions. Bar-Tal ha evitat confirmar si l'autoria dels atacs denunciats per la Flotilla és d'Israel.

Tot i això, aquest dijous els membres de la Flotilla han refermat la voluntat d'arribar a Gaza malgrat les "amenaces" i "atacs" d'Israel. Els integrants de la missió han fet una crida a la comunitat internacional per "augmentar la pressió" sobre els seus propis governs i sobre el país hebreu per "aturar el genocidi".

Sobre l'enviament de bucs per part d'Espanya i Itàlia per protegir les embarcacions, Yasemin Acar, del comitè directiu de la Global Sumud Flotilla, ha considerat que és "molt positiu" que ambdós països "hagin reaccionat així", però Kleoniki Alexopoulou, també membre del comitè directiu, ha afegit que és "insuficient" i ha demanat "solucions reals", com ara trencar relacions amb Israel. "Qui necessita protecció són els palestins", ha afirmat.

