Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Una professora és apunyalada per un alumne de 14 anys en una escola d’Alsàcia, a França

La dona, de 65 anys, té ferides a la cara i ha estat hospitalitzada, però no es tem per la seva vida

Sirenes de diversos vehicles de policia.

Sirenes de diversos vehicles de policia. / Pixabay

EFE

París

Una professora de música ha resultat ferida, però no de gravetat, aquest matí, en ser apunyalada per un alumne de 14 anys en una escola de la localitat francesa de Benfeld, a la regió d’Alsàcia, al nord-est de França.

Segons el diari Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), la professora de 65 anys té ferides a la cara i ha estat hospitalitzada, però no es tem per la seva vida. L’autor de l’agressió ha fugit inicialment, però després ha estat capturat.

Els fets han tingut lloc entre les 8.00 i les 8.15 hores locals i els alumnes que eren a classe han estat inicialment confinats a l’aula. La resta dels estudiants del centre Robert Schuman han estat evacuats a una instal·lació municipal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents