Salut
La Comissió Europea autoritza la comercialització de la vacuna d’Hipra contra la covid adaptada a la variant LP.8.1
El vaccí ha estat produït íntegrament a les instal·lacions que la companyia té a la demarcació de Girona
La Comissió Europea ha autoritzat la comercialització de la vacuna d’Hipra contra la covid adaptada a la variant LP.8.1, després de l’opinió positiva de l’Agència Europea del Medicament (EMA). La vacuna servirà per a la immunització activa de les persones de 16 anys o més. Alhora, l’EMA també va donar a conèixer l’extensió per ampliar la indicació de la vacuna per a persones de 12 anys o més, que resta pendent de la decisió de la Comissió Europea. El vaccí ha estat produït íntegrament a les instal·lacions que la companyia té a la demarcació de Girona, que integren totes les etapes del cicle de vida de la vacuna (des de la recerca i el desenvolupament, l’escalat industrial, la producció, el registre, l’envasament i el condicionament final).
La vacuna autoritzada estarà disponible en format monodosi i llesta per a l’ús. Es conserva refrigerada entre 2 °C i 8 °C, amb una caducitat de 12 mesos.
Hipra va iniciar el desenvolupament d’aquesta adaptació mesos abans que sortissin les recomanacions oficials gràcies al seguiment epidemiològic continu del virus que realitza el seu equip de R+D. A més, per poder garantir el subministrament i la disponibilitat de dosis per a les campanyes de vacunació, ja s’han estat fabricant dosis d’aquesta nova vacuna adaptada.
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Tallada l'AP-7 a Bàscara per l'incendi d'un camió carregat de gas propà
- Mn. Josep Taberner es jubila: 'Que Déu us beneeixi!