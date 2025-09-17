El conflicte del Pròxim Orient
RTVE plantarà el festival d’Eurovisió per primer cop si Israel no es retira
Espanya s’afegeix al pas fet per altres països mentre el Consell Superior d’Esports demana al COI l’expulsió de totes les competicions
Albares convoca l’encarregada de negocis israeliana per l’acusació a Sánchez d’«antisemita»
Ana Cabanillas
L’escalada entre Israel i Espanya continua pujant esglaons. El consell d’administració de RTVE va aprovar ahir la sortida d’Espanya del pròxim festival d’Eurovisió, que se celebrarà a Viena el 2026, en cas que Israel participi en el certamen. El president de RTVE, José Pablo López, ho va anunciar en l’ordre del dia del màxim òrgan de la corporació pública, en què va rebre el suport de la majoria que sosté el Govern al Congrés, que té la rèplica en l’organisme públic.
Fonts de la corporació traslladen que "per deferència" es va informar del debat la Unió Europea de Radiodifusió (UER), l’organitzadora d’Eurovisió, i que també se l’informarà ara del resultat favorable de la votació. La proposta va tenir el suport dels membres del consell, format per quatre membres del PP, cinc del PSOE, dos de Sumar, un de Podem i un d’ERC, Junts i el PNB, respectivament. El resultat van ser 10 vots a favor –per part dels consellers proposats per PSOE, Podem, Sumar, ERC i PNB-, quatre en contra –PP– i l’abstenció del conseller proposat per Junts, Miquel Calçada, Mikimoto.
"Rèdits electorals"
A Junts, que en l’àmbit polític mantenen un debat sobre la seva estratègia respecte al Govern, al·leguen que no volen participar en cap iniciativa que contribueixi a "polaritzar el conflicte" o que l’utilitzi per "buscar rèdits electorals i partidistes", asseguren fonts del partit, en una al·lusió velada al president Pedro Sánchez, informa Júlia Regué.
Mentrestant, els consellers del PP van plantejar continuar a Eurovisió i buscar solucions conjuntes en el marc de l’UER. Van criticar la "ingerència directa a RTVE" del Govern i van censurar que la corporació pública s’hagi convertit, segons el seu parer, en un "braç de la política exterior" de l’Executiu: "RTVE no té un paper polític; li correspon un paper informatiu d’acord amb la pluralitat i el rigor".
El pas fet per RTVE no deixa de ser una estratègia de pressió a l’UER. Espanya és un dels cinc grans països del festival d’Eurovisió, tant en pes com pel que fa a l’aportació financera, i es converteix en el primer dels big five que amenaça de no participar-hi.
Fins ara ho han fet altres formacions de menys pes com ara Islàndia, Irlanda, Eslovènia o els Països Baixos, i es debat en altres països com Bèlgica o França. La sortida d’Espanya pot obrir un "degoteig" de sortides, expliquen en la corporació, que posi en perill el mateix certamen, i amb aquest pas es vol accelerar la recerca d’"alternatives" per a Israel en la pròxima edició. Entre aquestes alternatives, tal com va avançar El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, hi ha sobre la taula una "solució pactada" del país en el certamen.
Protestes a la Vuelta a Espanya
Mentrestant, l’encreuament de comunicats i declaracions que s’ha produït entre la Unió Ciclista Internacional (UCI) i el president del Consell Superior d’Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, arran de la suspensió diumenge de l’última etapa de la Vuelta a Espanya, a causa de les multitudinàries protestes a Madrid arran de la participació de l’equip Israel-Premier Tech, va elevar un grau la temperatura al demanar el dirigent espanyol l’exclusió d’Israel de les competicions esportives.
"El Govern d’Espanya lidera en la comunitat internacional un plantejament, una posició de remoure consciències davant un fet que és absolutament intolerable, que és un genocidi, com diuen les Nacions Unides. L’esport no pot ser-hi aliè, igual que la cultura. No podem viure en una illa com si no es produís una tragèdia de dimensions extraordinàries. L’esport ha de remoure consciències", va apuntar Uribes.
El dirigent va demanar al Comitè Olímpic Internacional (COI) que lideri les accions pertinents perquè altres institucions esportives s’afegeixin a una possible exclusió d’Israel de les competicions: "Fem el que es va fer amb Rússia o amb la Sud-àfrica de l’apartheid. No parlem d’un conflicte menor".
Referent a això, el Comitè Olímpic Internacional va assegurar que Israel compleix els principis de la Carta Olímpica. A pregunta de l’agència EFE, el màxim organisme de l’esport va respondre via comunicat: "Tant el Comitè Olímpic Nacional d’Israel com el de Palestina estan reconeguts pel COI i tenen els mateixos drets. Tots dos compleixen la Carta Olímpica i hi continuem treballant per intentar mitigar l’impacte del conflicte actual en els esportistes".
En el front diplomàtic, el Ministeri d’Afers Estrangers, la Unió Europea i Cooperació va convocar novament ahir l’encarregada de negocis d’Israel a Espanya, Dana Erlich, per protestar per "les inacceptables paraules" del ministre d’Exteriors israelià, Gideon Saar, sobre Espanya i el president del Govern, Pedro Sánchez, que va acusar d’"antisemita" després que el cap de l’Executiu reclamés l’expulsió d’Israel de competicions esportives i culturals internacionals com a represàlia per Gaza.
