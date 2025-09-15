Successos
Dos gossos de carrer ataquen greument un pare i el seu fill de 7 anys en un municipi d'Occitània
Les víctimes van ser traslladades a l'Hospital Universitari de Nimes
Un home de 36 anys i el seu fill de 7 van resultar greument ferits diumenge, 14 de setembre, després de ser atacats per dos gossos de carrer a Milhaud, a la regió d'Occitània.
Els fets van tenir lloc a última hora de la tarda en un carrer del centre d’aquest municipi francès, situat a 10 quilòmetres de Nimes, segons ha informat el mitjà francès Ici.
Els serveis d'emergència van acudir ràpidament al lloc i van atendre les víctimes, que van ser estabilitzades i traslladades d’urgència a l’Hospital Universitari de Nimes.
